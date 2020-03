Metallialan yritys J. Varila Steel Oy hankkii teollisuushallin Perhon kunnalta – Kauppahinta tontteineen 300 000 euroa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Perhon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Perhon kunta myy Metallihalli-nimisen teollisuushallin J. Varila Steel Oy Ltd:lle. Kauppahinta on 300 000 euroa ja sisältää asemakaavan mukaisen tontin. Tontin pinta-ala on 12 896 neliömetriä.

Kunnanjohtaja Lauri Laajala on neuvotellut J. Varila Steel Oy:n toimitusjohtaja Jari Varilan kanssa lunastussopimuksesta, joka on viiden vuoden mittainen. Yritys on nykyisin päävuokralaisena kaupattavassa teollisuuskiinteistössä.

J. Varila Steel Oy on vuonna 1999 perustettu metallialan perheyritys. Päätuotteena ovat traktorikäyttöiset lumilingot. Lisäksi yritys tekee alihankintatöinä maatalouskoneita, hallien metallirakenteita, voimalaitosten huoltotasoja ja kaiteita.