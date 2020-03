Suomesta löytynyt tiistaina puoleen päivään mennessä yhteensä 40 koronavirustapausta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomesta on löydetty nyt yhteensä 40 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Tartuntoja on Helsingin ja Uudenmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä. Tartunnoista 30 liittyy matkailuun ja jatkotartuntoja on kymmenen.

Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista ovat olleet lieviä. Osa potilaista on kuitenkin tarvinnut myös sairaalahoitoa. Suomessa on tutkittu 10. maaliskuuta mennessä noin 720 näytteenottokriteerit täyttävän potilaan näytteet.

Koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 2– 12 päivää, mutta keskimäärin noin 4– 5 päivää. Leviämisen tehokkuutta tai tartuttavuusaikaa ei vielä tunneta tarkasti. Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus.

Tällä hetkellä epidemia-alueeksi määritellään Manner-Kiina, Iran, Etelä-Korea, Italia, Tirolin alueen hiihtokeskukset Itävallassa, sekä Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltio. Kansainväliseen liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät tapaukset ja niihin liittyvät jatkotartunnat ovat THL:n arvion mukaan Suomessa todennäköisiä jatkossakin.