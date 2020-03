400 muusikkoa Kokkolan keskuskentällä: "Tällaista tapahtumaa ei ole Suomessa, eikä muualla Pohjoismaissa aiemmin toteutettu" – Suurtapahtuma kutsuu niin harrastajia kuin ammattilaisiakin soittamaan yhdessä rock-klassikoita



Queenin We Will Rock You ja muut rock-klassikot soivat kesäkuussa Kokkolan keskuskentällä ainakin 400 soittajan voimin. Näin suunnittelevat Kulttuurikorjaamo ry:n puheenjohtaja Tiina Piha ja Robban Hagnäs.