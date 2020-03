Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Matemaattisen tarkasti rutiinejaan noudattava englantilainen herrasmies Phileas Fogg lyö koko omaisuudestaan vetoa, että hän pystyy matkustamaan maailman ympäri 80 päivässä. Matkakumppanikseen hän pestaa uuden palvelijansa Passepartout’n.

Kommellusten ja huumorin täyteinen seikkailu tuo kaksikon eteen monenlaisia esteitä ja rakkauskin viivyttää matkantekoa. Matka etenee Egyptin, Intian, Hong Kongin kautta Amerikkaan, mutta ehtiikö Fogg määräaikaan mennessä takaisin Lontooseen?

Jules Vernen suosittu klassikkotarina vuodelta 1872 on päivittynyt Janne Kuustien ohjauksessa vauhdikkaaksi koko perheen seikkailuksi. Uusi dramatisointi hyödyntää niin tanssia, musiikkia kuin nukketeatteriakin. Lisämausteen esitykseen tuovat skenografi Tua Hautamäen nukkehahmot.

– Tämä ei ole puhdasta nukketeatteria. Esityksessä on neljä näyttelijää, joilla on kaiken kaikkiaan yli 20 nukkehahmoa mukana. Tässä yhdistyy monessa ilmaisussa näyttelijän ja nuken väliset mahdollisuudet, kertoo ohjaaja Janne Kuustie.

Kuustien sovituksessa tärkeintä on lopputulos, ei tyyli tai tapa millä näytös toteutetaan.

– Tässä näytelmässä on paljon liikettä, fyysistä teatteria, nukkehahmoja, laulua, tanssia, varjoteatteria. On tärkeää, että näytelmät ovat oivaltavia, hauskoja ja monipuolisia. Yhtenä teemana näytelmässä on muun muassa se, että maailma on erilainen. Avarakatseisuuden ymmärtämistä. Se mikä itsestä saattaa tuntua kummalliselta, on toiselle normaalia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kuustie on toiminut pitkään lastenteatterin parissa ja toimii oululaisen Teatteri Akseli Klonkin johtajana. Teatteri on erikoistunut lapsille tuotettuihin nukke- ja välineteatterinäytelmiin.

– Vaikka teen ihan puhtaita lastenesityksiä päätyönäni, on lähtökohta aina se, että siitä pystyn myös itse nauttimaan esityksestä. Lastenteatterin pitää myös viihdyttä aikuisia, jotka lapsiaan teatteriin tuovat, Kuustie sanoo.

Ensi-ilta lauantaina 14. 3. 2020 Kokkolan kaupunginteatterin päänäyttämöllä. Ohjaus ja dramatisointi: Janne Kuustie (vier.). Rooleissa: Tommi Kekarainen, Niko Karjalainen, Outi Kärpänen, Tomi Turunen.