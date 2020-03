Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronaviruksen seuraukset laajenevat – Valtion tuki on tarpeen, kun koronavirus rasittaa elinkeinoelämää

Koronaviruksen seuraukset ovat moninaiset. Kysymys on ennen kaikkea ihmisten terveydestä, mutta seuraukset laajenevat, kun virus vaikuttaa ihmisten liikkumiseen ja elinkeinolämäänkin.

Maanantaina markkinoita kuvailtiin harvinaisen hermostuneiksi ja lähes paniikin leimaamiksi, kun osakekurssit tulivat rytinällä alas. Atlantin toisella puolella kaupankäynti jopa keskeytettiin hetkellisesti. Tavalliset piensijoittajatkin olivat huolissaan omista sijoituksistaan. Tiistaina tilanne onneksi tasaantui, vaikka osakemarkkinoilla hermoilu tulee jatkumaan.

Monissa yrityksissä on päätetty rajoittaa matkustamista ja varsinkin ulkomaan matkoja. Myös etätyötä suositaan sellaisissa firmoissa, joissa se on mahdollista. Finnairin tiistainen ilmoitus keskeyttää lentoliikenne Kokkola-Pietarsaaren lentokentälle huhtikuun ajaksi vaikuttaa erittäin kielteisesti alueen elinkeinoelämään.

Kokkolan ja Pietarsaaren seudulla on paljon vientiyrityksiä ja siihen liittyvää lentomatkustamista. Yksi esimerkki on Finnmaster Boats Oy, josta Kjell Björklund sanoo Keskipohjanmaalle, että lentojen lakkaaminen on aika kova isku. Venealalla suurin osa tuotteista menee vientiin ja vieraita käy normaalisti paljon. Koronavirus on vaikeuttanut venetuotantoa myös materiaalipuutteiden vuoksi.

Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan alueilla toimiva vienninedistämisorganisaatio Viexpo Oy:n toimitusjohtaja Kristian Schreyn mukaan lentojen keskeytys sekä koronavirustilanne yleensäkin näkyy voimakkaasti paitsi Viexpon omassa niin myös asiakasyritysten toiminnassa. Schreyn mukaan erityisesti Pohjanmaalla on monia yrityksiä, jotka ovat hyvin pitkälti riippuvaisia viennistä.

Ruotsin valtiovarainministeri Magdalena Andersson on luvannut, että hallitus tukee julkista taloutta ja yksityisiä yrityksiä; rahaakin kuulemma riittää. Andersson sanoi Dagens Nyheterissä, että on tärkeätä huolehtia yksityisen kulutuksen ylläpitämisestä.

Tiistaina kerrottiin, että Suomen valtio varautuu elvyttämään, "jos tarvetta ilmenee". Ruotsin hallituksen linjaukset olisivat tervetulleita Suomessakin. Varmasti on tarvetta tuelle, jonka ansiosta elinkeinoelämä ei lamaantuisi ja menettäisi toimintakykyään.