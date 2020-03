Centria-ammattikorkeakoulu uudistaa opetussuunnitelmiaan – "On hyvä huomioida ajankohtaiset koulutuksen kehittämistarpeet"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Centria-ammattikorkeakoulussa aloitettiin opetussuunnitelmien uudistustyö. Sitä varten on varattu kaksi vuotta aikaa.

Opetussuunnitelmauudistus lähtee liikkeelle toimintaympäristön muutosten kartoituksesta. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan sekä Centrian toiminta-aluetta että laajemmin koko yhteiskuntaa. Tulevaisuuden osaamistarpeissa on ammattitaitojen ja työelämätaitojen lisäksi oltava myös urataitoja ja metataitoja.

− Opetussuunnitelmien uudistamisen yhteydessä on hyvä huomioida ajankohtaiset koulutuksen kehittämistarpeet, jotka koskevat kansallista korkeakouluverkostoa laajemminkin, toteaa lehtori Riina Kleimola.

Kleimolan mukaan tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän joustavia ja yksilöllisiä oppimispolkuja sekä analytiikan tarjoamia näkymiä osaamisen kehittymisestä.

Lehtori Paula Santapakka on mukana opetussuunnitelmatyössä. Hän tukee opettajien pedagogista ja digipedagogista osaamista.

− Ensi syksylle on opettajille suunnitteilla pedagogisen muotoilun työpajoja, joissa myös uuden oppimisalustan käyttöönotto kytketään opetussuunnitelmatyöhön, Santapakka sanoo.

Centria pyrkii rakentamaan opetussuunnitelmiinsa opintokokonaisuuksia, joiden avulla kuka tahansa osallistuja voi kehittää ja uudistaa osaamistaan.

− Opetussuunnitelmatyötä ei tehdä vain Centrian seinien sisäpuolella. Neuvottelukuntiamme ja muista työelämäyhteyksiä pyydetään kommentoimaan ja osallistumaan keskusteluun, kertoo asiantuntija Hanna-Riina Aho oppimispalvelutiimistä.

Kajo-hanke (Kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön vahvistuva johtajuusosaaminen) on mukana Centrian opetussuunnitelmatyössä. Kajo-hanke on hallituksen kärkihanke, jossa tavoitteena on valtakunnallinen koko kasvatus- ja koulutusalaa palveleva monimuotoinen ja eheä koulutusratkaisu.

− Kajo-hankkeesta saamme sparrausapua Harri Keurulaiselta ja Ari Hyyryläiseltä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, kommentoi kehittämispäällikkö Anna Pulkkinen.