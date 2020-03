Tämä Euroopan koronavirustilanteesta tiedetään nyt – kuolleita reilut 700, tartuntoja yli 18 000, Suomessa 58

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Uuden koronaviruksen tartuntamäärät ovat lähteneet Suomessa nopeaan kasvuun. Tiistaina varmistui ainakin 17 uutta tapausta, joista kerrottiin keskiviikkona.

Pelkästään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) tartuntoja todettiin 11. Tartuntojen alkuperää ei vielä tiedetä.

Pirkanmaan (PSHP) sairaanhoitopiiri kertoo kolmesta uudesta tartunnasta, joista kaksi liittyy Italian-matkaan.

Lisäksi yksi tartunta varmistui parhaillaan varotoimena suljetun Pitkäjärven koulun oppilaalla. Hänen kauttaan virukselle oli altistunut myös lähes sata rippikoululaista.

Varsinais-Suomen (VSSHP) sekä Kanta-Hämeen (KHSHP) sairaanhoitopiireissä varmistui yksi uusi tartunta kummassakin. Lisäksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri kertoo yhdestä uudesta tartunnasta.

STT:n mukaan myös Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä (KSSHP) löytyi yksi uusi tapaus.

Kun mukaan otetaan tänään sairaanhoitopiirien ilmoittamat tapaukset, on Suomessa todettu tähän mennessä 58 tartuntaa.

Tapauksia on tiedossa kymmenestä sairaanhoitopiiristä, joita on kaikkiaan 21. Yli puolet piireistä on siis edelleen ilman tunnettuja tartuntoja.

Eniten tartuntoja on HUS:n alueella, jossa tapauksia tunnetaan 22. Pirkanmaalla tartuntoja on kahdeksan, KHSKP:ssä ja KSSHP:ssä neljä.

Varsinais-Suomessa tartuntoja on varmistettu kolme ja Pohjois-Savossa sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä kaksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, Lapin sairaanhoitopiirissä sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä on yksi tapaus kussakin.

Kaikkiaan maantieteellisessä Euroopassa on todettu maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan yli 15 000 tartuntaa.

Italiassa tartuntoja on jo yli 10 000. Ranskassa, Saksassa ja Espanjassa tartuntojen määrä vaihtelee 1 600 ja 1 800 välillä.

Pohjoismaissa eniten tartuntoja on raportoitu Norjasta (401). Ruotsissa lukema on 355, Tanskassa 262 ja Islannissa 81.

Euroopassa uuden koronaviruksen aiheuttamaan Covid-19 -tautiin menehtyneiden määrä on tähän mennessä reilut 700. Luku on maailman tilannetta seuraavan yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston.

Italiassa kuolleita on yli 630, mikä on samalla maailman maista toiseksi suurin määrä heti Kiinan jälkeen.

Menehtyneiden keski-ikä on Italiassa ollut yli 65 vuotta, ja tautiin on kuollut erityisesti hyvin iäkkäitä, monia perussairauksia sairastaneita henkilöitä

Espanjassa menehtyneiksi on ilmoitettu 35, Ranskassa 33, Britanniassa kuusi, Hollannissa neljä, Sveitsissä kolme sekä Saksassa ja San Marinossa kaksi.

Epidemia-alueiksi on Euroopassa määritelty koko Italia, Tirolin alueen hiihtokeskuksen Itävallassa sekä Nordrhein-Westfalenin osavaltio Saksassa.

Määritelmällä tarkoitetaan alueita, joilla esiintyy laajoja tartuntaketjuja. Toisin sanoen alueella esiintyy tartuntoja, joilla ei ole selvää linkkiä ulkopuolisiin epidemia-alueilla olleisiin henkilöihin.

THL:n mukaan epidemia-alueille matkustamiseen liittyy korkea tartuntariski.

Maailmanlaajuisesti tauti on levinnyt yli sataan maahan, ja tartuntoja on raportoitu yli 110 000.

Johns Hopkinsin yliopiston mukaan menehtyneitä on hieman alle 4 300, joista yli 3 000 Hubein maakunnassa.