Jouni Nikulan kolumni: Tee vain sitä, mikä tekee sinut onnelliseksi – Kuuluisaa viisautta ei kannata noudattaa kirjaimellisesti, sillä se tekee meistä hyvin nopeasti hyvin onnettomia

Elämän salaisuus: Just do what makes you happy.

Jos minä noudattaisin kulunutta nettiviisautta, pelaisin pelkästään tennistä. Tennis ei vaadi minulta yhtään mitään. Sen sijaan se antaa kahdella kauhalla sitä samaa tunnetta, joka loistaa jalkapallo kainalossaan välitunnille kirmaavan lapsen kasvoilta.

Minun tasollani tennis on iloa ilman paineita, kehittymistä ilman sitoutumispakkoa ja suuria tunteita ilman itsensä julkista likoon laittamista. Pitäisikö minun pelata tennistä enemmän kuin kerran viikossa? Ilman muuta, mutta en silti laittaisi elämääni sen varaan.

Tennis on terveellistä, mutta neuvo jatkuvasta onnen perässä juoksemisesta on vaarallinen. Se on vähän kuin Instagram, joka on pinnallistanut tasapainoisen elämän käsitteen. Oikea onni löytyy syvemmistä vesistä. Sitä pitää hämmennellä pitkään ja kahdella kauhalla.

Olen huono jakamaan neuvoja, sillä en pidä neuvojen antamisesta. Niihin sisältyy yleensä henkilökohtainen tunnelataus tai vääristynyt mittakaava.

Lillukanvarteen takertumalla ei tee mitään isoissa vesissä. Jokainen ui lopulta omalla tyylillään.

Kaikkein vaikeinta on neuvoa muita vanhempia. Siksi teroitan tätä ajatusta lähinnä itselleni kasvattajana: mitä vähemmän lapsi käyttää älylaitteita, sitä parempaa ja yksinkertaisempaa hänen elämänsä on.

Sitä helpompaa on myös vanhemmilla. Sovellusten päivittyessä ja muodin vaihtuessa on hankala pysyä kärryillä siitä, mitä peliä käytetään myös viestimiseen tai mikä pikaviestipalvelu voi houkutella oman tilan jatkuvaan päivittämiseen ja reaktioiden seuraamiseen.

Palaan teepussitason viisauksien vaarallisuuteen. Jos lapsi saisi päättää, haettaisiin onni vain älylaitteista. Some ja pelaaminen tuovat nopean täyttymyksen, mutta lähes yhtä nopeasti dopamiinipumpusta menee teho. Sitten kaikki muuttuu harmaaksi ja lyhytjänteiseksi soutamiseksi.

Nightwish on upea bändi. Viime perjantaina julkaistu Harvest-sinkku on taas osoitus siitä, millainen kyky Tuomas Holopaisella on yhdistää lapsenomainen sinisilmäisyys ja ajaton viisaus.

Olen kuunnellut Nightwishin uudelta Human. :II: Nature. -levyltä vasta kolme sinkkua, mutta kokonaisuus on ehtinyt jo koskettaa. Olinkin hieman pettynyt, kun Holopainen meni selventämään avaussinkku Noisen viestiä. Kappaleessa ihmetellään ihmistä, joka rajaa kokemuspintansa yhdelle näytölle.

Holopaisen mukaan Nightwishillä ei ole mitään älypuhelimia vastaan. Tuskin kellään on, mutta addiktio onkin sitten toinen juttu.

Se, mikä tekee meistä onnellisia, ei välttämättä ole meille hyväksi.