Lukijan mielipide: Rahastossa on moraaliongelma

Vastaus Jyrki Tammivuorelle (KP 10.3.):

Yritysten rakenteissa on joskus monopoliin verrattavia muotoja, jotka tuovat mukanaan muita suuremman vallan käytön mahdollisuudet. Pääomamarkkinoiden puolella tällainen on rahastoyhtiö, jonka tavoite on moraalista riippumatta maksimoida tulos. Mikäli siirtoverkon kaltaisen monopolituotteen (tai rautatie, vesi, ilma, tms.) hallinta annetaan rahastoyhtiön omistukseen, tapahtuu sama, kuin lähettäisi nuorisojoukon bensakanisterin ja tulitikkujen kanssa heinälatoon leikkimään. Lopputulos näkyy esim. vanhustenhoidon tilanteessa.

Vaikka Caruna ei jaa voittoa osinkona, se kuitenkin jakaa ylisuurina kustannusten korvauksina (korko) rahastoyhtiölle, joka taas jakaa tuoton sijoittajilleen rahasto-osuuden arvonnousuna. Mainitsit, että Caruna maksoi yhteisöveroa 12,2 M € ja on suurin veromaksaja jakeluyhtiöiden joukossa. Yhteisövero on 20 % voitosta, joten Carunan voitto on siis suurin jakeluyhtiöiden joukossa. Tähän lisättynä vielä korkoina maksettu voiton osuus.

Veijo Hukari