Kokkolan Tiikerit noudattaa hallituksen ja avin linjausta – lentopallokausi jatkuu tyhjillä katsomoilla tai alle 500 katsojan määrällä tai jää kokonaan kesken

Hallituksen linjaus rajoittaa yli 500 ihmisen yleisötilaisuuksia vaikuttaa myös Kokkolan Tiikereiden ottelutapahtumiin lentopallon Mestaruusliigassa.

– Olin jo yhteydessä Lentopalloliiton toimitusjohtaja Seppo Siika-ahoon, joka on kokoamassa liiton hallitusta koolle tekemään päätöksiä loppukauden osalta. Tietysti olemme yhteisrintamassa ja teemme kuten yhteisesti sovitaan, Tiikereiden toiminnanjohtaja Jussi Jokinen sanoo.

Tiikereiden seuraava liigapeli on sarjaohjelman mukaan lauantaina Kokkolan Hollihaassa. Ensi viikolla pitäisi alkaa pudotuspelit.

– Kun hallituksen linjaus, jota aluehallintoviranomaiset (avi) luonnollisesti noudattavat, on näin tuore, kauden jatko on vielä spekulaatioiden varassa. Tässä vaiheessa vaihtoehtoja on kolme. Pelataan ottelut niin, että otetaan sisään alle 500 katsojaa, pelataan ottelut tyhjille katsomoille tai kausi jää kesken. Kuten sanoin Tiikerit noudattaa yhteistä päätöstä, Jokinen sanoo.

Jokinen huomauttaa, että katsojat myös varmaankin tekevät johtopäätöksiä koronavirusepidemian aikana.

– Varmasti moni katsoja nyt miettii, lähteekö peliin katsojaksi vai jääkö kotiin. Voi olla, että 500 katsojan raja jäisi joka tapauksessa rikkomatta.

Lajiliiton päättäjät joutuvat myös miettimään, onko järkevää jatkaa kautta, kun vaarana on, että joku joukkue joutuu karanteeniin, eikä pysty sen vuoksi pelaamaan.

– Sekin on tietysti mahdollista. Nämä kaikki pitää ottaa päätöksenteossa huomioon, Jokinen sanoo.

Lentopalloliiton ratkaisuja kauden jatkon suhteen on odotettavissa alkuillasta. Torstai-iltana ohjelmassa on mm. miesten liigapeli Raision Loimun ja Karelian Hurmoksen kesken. Myös naisten Mestaruusliigan pudotuspelien on määrä käynnistyä kello 18.30.