Poikkeukselliset keinot käyttöön koronan torjunnassa: Kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet Suomessa perutaan toukokuun loppuun saakka – Kaikkea matkustamista tulee välttää, tulossa myös lisätalousarvio

Kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet pitää Sanna Marinin (sd.) hallituksen mukaan perua toukokuun loppuun saakka koronaviruksen estämiseksi.

Lisäksi hallitus suosittelee, että muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä.

Määräyksen tapahtumien perumisesta antaa aluehallintovirasto.

Valtion järjestämät isot tapahtumat ja seminaarit perutaan myös toukokuun loppuun saakka.

Koronaviruksen aiheuttamiin kustannuksiin varaudutaan lisätalousarviolla. Lisätalousarvio voidaan antaa nopeallakin aikataululla.

Lähikontakteja harraste- ja vapaa-ajan toiminnassa tulee välttää. Myös kaikkea matkustamista ulkomaille tulisi nyt välttää. Samalla ulkoministeriö luopuu maiden matkustustiedotteiden muuttamisesta, koska olisi liian hidasta muuttaa tiedotteita yksi kerrallaan.

Jos on välttämätöntä matkustaa, siitä pitää tehdä matkustusilmoitus.

Hallitus suosittaa myös, että epidemia-alueilta tulevien pitää sopia työhön paluusta yhdessä työnantajan kanssa.

Hallitus kertoi näistä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tekemistään suosituksista ja päätöksistään tiedotustilaisuudessa torstaina.

Koronavirustartunnat Suomessa ovat lisääntyneet merkittävästi lyhyessä ajassa. Torstaipäivään mennessä oli todettu jo 109 koronavirustartuntaa.

Viruksen leviämisen ehkäisemiseksi Suomessakin on peruttu yhä enemmän yleisö- ja puoluetapahtumia, kouluja ja kuntosaleja on suljettu ja yhä useampi on siirtynyt etätöihin.

Ensimmäisellä sairaanhoitohenkilöstön edustajalla eli HUS:n sydänkirurgilla todettiin torstaina koronavirustartunta.

Taloudessa muun muassa Helsingin pörssin alamäki jatkuu. Osa siellä noteeratuista osakkeista oli torstaina puolilta päivin noin 15 prosentin laskussa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime yönä katkaisevansa kuukaudeksi matkustamisen USA:n ja Euroopan Schengen-maiden välillä, millä on suoria vaikutuksia suomalaisiin.

Marinin hallitus on saanut osakseen arvostelua siitä, ettei kansalaisille olisi tiedotettu riittävästi koronaviruksesta ja siihen varautumisesta. Esimerkiksi Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo arvosteli Tiede-lehden blogissaan hallitusta hissuttelusta koronaviruksen suhteen.