Kantele konserttilavalla – Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri esittää lauantaina P.H.Nordgrenia ja Beethovenia

Jos korona ei sotke kuvioita, Kokkolassa kuullaan lauantaina ensimmäistä kertaa P.H.Nordgrenin Kantelekonsertto nro 2. Lähes päivälleen 20 vuotta sitten valmistunut teos sai kantaesityksensä Lahdessa syyskuussa 2000, eikä sitä sen jälkeen ole esitetty kovin paljon. Sitä ei myöskään ole levytetty. Kapellimestari Juha Kangas sanookin suhtautuvansa siihen kuin kantaesitykseen. Nordgrenin tyylin Kangas toki tuntee erittäin hyvin.

– Tämä on 49. P.H:n teos, jonka johdan, Kangas kertoo.

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin solistina konsertossa esiintyy kanteletaiteilija Eija Kankaanranta. Hänellekään Nordgren ei ole vieras säveltäjä. Kankaanranta on mm. levyttänyt Kokkola-kvartetin kanssa Equivocations -kamarimusiikkiteoksen. Kantelekonserttoa hän ei kuitenkaan ole koskaan aiemmin esittänyt.

Kankaanranta on perehtynyt erityisesti nykymusiikkiin. Kaija Saariahon uusimman oopperan Only the Sound Remains kanteleosuudet on sävelletty nimenomaan Kankaanrannalle, ja hän on kiertänyt suurissa oopperataloissa eri puolilla maailmaa esittämässä teosta.

Nordgrenin kantelekonsertosta Kankaanranta sanoo todella pitävänsä.

– Se on hurjaa musiikkia, laajoja maisemia. Siinä on isoja nyansseja ja kanteleelle paljon bassoja, hän kuvaa.

Nordgren käyttää myös kanteleen soittimellisia ominaisuuksia. Sävelvaihtokoneistoa käyttämällä saadaan aikaan kuuluvia vipuglissandoja.

Kangas kertoo Nordgrenin olleen teoksen säveltämisen aikaan kiinnostunut inkeriläisestä kansanmusiikista, paimensävelmistä ja itkuvirsistä. Ne kuuluvat kantelekonsertossa.

– Teoksen päämotiivi tulee sieltä, sanoo Kangas.

Sama melodiamotiivi esiintyy viisi vuotta myöhemmin Nordgrenin oboekonsertossa. Se onkin Kankaan mukaan ikään kuin jatko-osa kantelekonsertolle.

Kantelekonsertto sisältää paljon dynaamista vaihtelua. Hiljaisimpiin kohtiin Nordgren on kirjoittanut neljä piano-merkintää.

– Konsertossa on täysin pysähtyneitä paikkoja, joissa pitää pinnistellä, kuuleeko jotain. Ne ovat kivoja kontrasteja, Kangas kuvaa.

Lauantain konsertin toinen pääteos on Beethovenin 8. sinfonia. Kangas kertoo P.H.Nordgrenin pitäneen Beethovenia kaikista suurimpana säveltäjänä, joten silta kahden säveltäjän välillä on olemassa.

Kangas on johtanut kahdeksannen sinfonian yli kymmenen kertaa, mutta edellisestä kerrasta on useita vuosia aikaa.

Beethovenin sinfonioiden joukossa kahdeksas sinfonia on valoisa, jopa humoristinen ja tanssillinen.

Tanssillisuutta on myös Mozartin ja Schubertin harvemmin kuulluissa teoksissa. Kummankin säveltäjän sävellysten nimissä on "saksalainen tanssi", mutta Mozartin vuoden 1789 teoksessa se tarkoitti enemmän menuettia, Schubertin vuoden 1813 valssia.

– Kantelekonsertossa on kolme lyömäsoittajaa, joten ajattelin, että heitä kannattaa hyödyntää. Mozartin teoksen lopussa on janitsaarihenkistä turkkilaista marssia, Kangas kertoo.

Mozart, Schubert ja Beethoven muodostavat wieniläisklassisen kokonaisuuden, joka varmasti löytää yleisönsä. Toisaalta konsertti hemmottelee keskipohjalaista P.H.Nordgren-fanikuntaa.

Beethoven 8 -konsertti Snellman-salissa lauantaina 14.3. kello 19.