Oulun hiippakunnan koronaohjeistus seurakunnille: Jumalanpalveluksia pidetään kaikissa olosuhteissa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Oulun hiippakunta antoi koronavirustilanteeseen liittyvää ohjeistusta, jonka mukaan seurakuntien tulee varautua hoitamaan lakisääteiset tehtävänsä eli jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset kaikissa olosuhteissa.

Tuomiokapituli kehottaa käyttämään paikallista harkintaa ei-välttämättömien seurakunnan kokoontumisten järjestämisessä.

Hiippakunta ohjeistaa, että jumalanpalvelukset järjestetään jatkossakin, mutta niissä tulee minimoida mahdolliset tartuntariskit. Ehtoollisjumalanpalvelusten muuttamista sanajumalanpalveluksiksi on tarpeen mukaan syytä harkita.

Kirkollisten toimitusten toteutuminen turvataan. Riskiarvion pohjalta voidaan harkita esimerkiksi toimitusten siirtämistä, vierasmäärän rajoittamista yhdessä omaisten kanssa tai muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Valtioneuvosto on pyytänyt kiinnittämään erityistä huomiota riskiryhmien, kuten vanhusten ja sairaiden suojelemiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi laitoshartauksista on pääsääntöisesti syytä väliaikaisesti luopua. Kuitenkin on tärkeää säilyttää valmius ja mahdollisuus yksityisehtoollisiin.

Valtioneuvoston ohjeen mukaisesti kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan. Muiden seurakunta- ja harrastetilaisuuksien perumisessa käytetään paikallista harkintaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koronavirukseen liittyvät tilanteet ja niistä viestiminen ovat kriisiviestintää, josta vastaa seurakunnassa kirkkoherra.

Etätyötä tulee suosia, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat. Työntekijän on sovittava asiasta seurakunnassa esimiesten kanssa.

Muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua.

Muista kuin välttämättömistä työyhteisön sisäisistä kokouksista tulee väliaikaisesti luopua. Työyhteisön yhteydenpidossa hyödynnetään mahdollisimman paljon etäkokouksia ja sähköisiä työvälineitä.

Työntekijöiden tulee varautua siihen, että työtehtävät määritellään hetkellisesti uudelleen ja resurssit suunnataan seurakunnan esimiesten ohjeiden mukaisesti seurakuntalaisia palvelevaan työhön.

Seurakunnissa tulee varautua koronavirustilanteen nopeaan muutokseen

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo on myös julkaissut facebook-päivityksen.

– On hyvin ymmärrettävää, että poikkeukselliset olosuhteet herättävät ihmisissä huolta. On tärkeää, että seurakunta toimii näissä oloissa kaikin käytettävissä olevin keinoin uskon ja luottamuksen vahvistamiseksi.

– Vaikka seurakunnan tilaisuuksia monilta osin joudutaankin perumaan, on tärkeä, että kirkon välttämättömät lakisääteiset tehtävät, kuten jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset hoidetaan niihin tarvittavia muutoksia toki tehden.