Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronapato murtui lopullisesti – virus on leviämässä hyytävää vauhtia reaalitalouteen

Varmaankin osin vaalitaktisista syistä presidentti Donald Trump mursi viimeisimmätkin pidäkkeet koronaviruksen vastaisesta taistelusta ilmoittamalla lentoliikenteen katkaisemisesta kuukaudeksi Euroopan ja Yhdysvaltain välillä.

Maailma ottaa nyt lukua pandemiaksi levinneen taudin edessä. Sanna Marinin hallituskin otti poikkeustoimet käyttöön suosittamalla kaikkien yli 500 hengen yleisötilaisuuksien perumista kahden ja puolen kuukauden ajaksi. Järeämmätkin keinot, esimerkiksi valmiuslainsäädäntöön siirtyminen, ovat harkinnassa.

Muodollisesti kyse siis on hallituksen terveysviranomaisten näkemyksiin perustuvasta suosituksesta, mutta asiallisesti se on määräys. Valvomisesta ei tosin tarvinne huolta kantaa. Eivätköhän kaikki tapahtumien järjestäjät ole niin selväjärkisiä, että hallituksen ukaasia ei kukaan lähde uhmaamaan.

Yleisötapahtumia on kaikkeen lähtöön. Niiden peruuntuminen tai minimissään siirtyminen on luonnollisesti järjestäjille iso taloudellinen takaisku. Urheilutapahtumien tai konserttien peruuntuminen on sittenkin olemattoman pieni hinta siitä, että koronavirus saadaan kuriin. Jos niin ei näillä toimenpiteillä lähikuukausina tapahdu, ihmiskunta on perimmäisten kysymysten äärellä.

Huippu-urheilussa koronan vaikutuksia on ehditty nähdä jo aiemmin, kun erilaisia kisoja on kisattu ilman yleisöä ja pelejä pelattu tyhjille katsomoille. Nyt tilanne laajenee entisestään. Kovin suureen liioitteluun ei syyllisty, jos sanoo huippu-urheilun pysähtyneen niin maailmalla kuin Suomessakin.

Vuoden 2020 suurinta huippu-urheilutapahtumaa ei ole vielä muodollisesti julistettu kuolleeksi. Käytännössä on selvää, että Tokion kesäolympialaiset siirtyvät hamaan tulevaisuuteen. Ihan niin kuin miesten jalkapallon EM-kisatkin, joihin Suomi vihdoin ja viimein lopultakin tiensä selvitti.

Maailman pörssit ottivat jo viikkoja sitten osumaa koronaviruksesta, mutta tuossa vaiheessa pahinta ei oltu vielä nähty. Nyt ollaan tilanteessa, jossa pörssit ovat siirtyneet ns. ”karhumarkkinaan” eli kurssit ovat pudonneet huippunoteerauksista yli 20 prosenttia.

Kyse ei ole enää pelkästään sijoittajien tappioista. Koronavirus on leviämässä hyytävää vauhtia reaalitalouteen. Suomeksi sanottuna läntinen maailma on ajautumassa minimissään syvään taantumaan ja sitä seuraavaan lamaan. Taloustilanteen voi pelkistää kyynisesti: tänään tilanne lienee parempi kuin huomenna.

Mitä maailma sitten voi tehdä? Ulkonaliikkumiskielto ei liene vaihtoehtojen joukossa, mutta suurin piirtein kaikkiin muihin toimenpiteisiin on pakko valmistautua niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Niin pahassa jamassa ollaan.