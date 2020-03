Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Yhdysvallat, Lindbergh ja Hitler

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Salajuoni Amerikkaa vastaan. Ohjaus Thomas Schlamme/Minkie Spiro, 2020

HBO Nordic ti 17.3.

Charles Lindbergh oli lentäjäsankari, mutta myös rasisti ja Hitlerin ihailija. Toisessa maailmansodassa populisti Lindbergh kannatti eristäytymistä ja lensi America Firstin keulakuvana pitämässä palopuheita, joissa syytti juutalaisia ja Rooseveltin hallintoa sodanlietsojiksi.

Philip Roth nimesi 1970-luvulla erään kirjansa Suureksi Amerikkalaiseksi Romaaniksi. Viimeistään 2004 ilmestyneestä Salajuonesta Amerikkaa vastaan tuli sellainen. HBO:n versio on kuusituntinen minisarja The Plot Against America.

Fiktiossa kennedymäistä karismaa omaava ”Lindy” pyrkii presidentiksi ja voittaa istuvan Rooseveltin. Kiristyvät olot nähdään kuvitteellisen Rothin perheen kautta. Sen sisälläkin jakaudutaan. Opportunistinen rabbi Bengelsdorf ajaa juutalaisyhteisöä Lindberghin taakse. Evelyn-täti syöttää teini-ikäiselle Sandylle rabbin propagandaa. Poika haluaa liittyä Lindyn nuorisojärjestöön. 9-vuotias Philip todistaa isoveljen ja vanhempien riitelyä.

Sarja kuvaa amerikkalaisen fasismin nousua, juutalaisten pakkosiirtoja ja Yhdysvaltain kristalliyötä. Olojen kiristyminen painajaismaisiin mittoihin on toteutettu huolella.

Periaatteettomana tätinä Winona Ryder on yhdessä parhaista rooleistaan. Zoe Kazan pehmeänä perheenäitinä osoittaa loppuvaiheissa selkärankansa. Tumma ja raamikas Morgan Spector vastaa Herman-isänä täydellisesti Rothin kirjojen mieskuvaa. Azhy Robertson ja Caleb Malis tekevät kantavat lapsiroolit.

Tolkien-filmistä tuttu Anthony Boyle epäonnistuu Alvin-serkkuna. Miellyttävässä näyttelijässä ei ole kelmin särmää, eikä vastusta Hermanille romaanin suurimittaisen yhteenoton lässähtävässä tv-tulkinnassa. Sotaveteraani Alvinin agenttiseikkailu ja Hermanin syrjähyppy poikkeavat kirjasta omille teilleen.

Rothin ydintä ei tämäkään toteutus tavoita. Puutetta yritetään paikata juonenkäänteillä. Loppuun lisätyt uusien vaalien tunnelmat ovat ajankohtainen viesti Trumpin Amerikalle.