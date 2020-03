Säilössä odotetaan karkotuspäätöstä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Säilö.

Ohjaus Lisa Aschan, 2015

Yle Fem su 15.3. klo 21.45/Areena

Alex (Vera Vitali) pidätetään ruokakaupassa. Papereita tarkastettaessa huomataan, että nainen on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Alex ehtii saada tyttärensä Nadjan suojaan, ennen kuin itse joutuu säilöön.

Säilö on bunkkerilaitos, jonne valtio sijoittaa ulkomaalaiset, joille ei ole myönnetty oleskelulupaa. Käytännössä he odottavat karkotuspäätöstä vankilaoloihin suljettuina. Pelkona on karkotettujen katoaminen ennen kuljetusta lentokentälle ja palautusta lähtömaahan.

Säilö kuvaa kylmäävästi näennäisen pehmeää ja ystävällistä, mutta pinnan alta teräksenkylmää byrokratiaa, joka jauhaa uhrinsa. Viranomaiset vain tottelevat määräyksiä. Silti omilta intohimoilta on vaikea välttyä. Mihin on joutunut kadonneeksi ilmoitettu lapsi? Säilö on Apinatytöt (2011) tehneen ruotsalaisen Lisa Aschanin uudempi ohjaus. Rooleissa aina vakuuttava Vera Vitali, mestarinäyttelijä Pernilla August sekä oma Ville Virtasemme tekevät hienoa yhteistyötä. Se jatkui myöhemmin lyhytfilmissä Kohtaus yössä (2018). Virtanen on ilo nähdä ilman Sorjos-maneereita.