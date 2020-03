Älyvapaata jännitystä äkkijyrkin kääntein

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

HHH

The Stranger. Ohjaus Daniel O’Hara, Hannah Quinn, 2020

Netflix

The Stranger on sarja, jossa ei ole järkeä. Koukuttavampaa televisiota en silti heti keksi. Viihdekirjailija Harlan Coben tunnetaan siitä, että romaanien joka luvussa on tukuttain käänteitä.

Coben väittää pokkana, ettei juonessa ole reikiä. Aikuisjännityksen rinnalla kulkeva teinitouhu herättää kuitenkin kysymyksiä. Miten nuoren Danten yöjuoksu metsässä tai päätön alpakka liittyvät mihinkään?

Logiikka on toki tylsää, jos vain nauttii. Yksi tähti putoaa tylyn lopun vuoksi. Se lätkäistään katsojan naamalle epätyydyttävästi kuin märkä rätti.