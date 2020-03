Teatteriseurue epätietoisena Kalajoella – Luulosairasta uhkaa oikea sairaus

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Monessa harrastuspiirissä eletään tällä hetkellä epätietoisuudessa koronavirusepidemian vuoksi. Konsertteja ja kuoromatkoja on jo peruttukin.

Pienen hämmennyksen vallassa on ainakin Särkkäin Näyttämön teatteriseurue, jonka pitäisi tuoda Molièren Luulosairas-näytelmä ensi-iltaan viikon kuluttua lauantaina. Näytelmä toteutetaan yhteistyössä Kalajoen kansalaisopiston kanssa, ja sitä on harjoiteltu viime syyskuusta asti.

– Toistaiseksi on sovittu, että jatkamme normaalisti. Maanantaina aloitetaan lavastaminen. Jos tämä ei sitten onnistukaan, niin puretaan lavasteet ja jatketaan joskus toiste. Eihän tällaiselle voi mitään, tämän kanssa pitää vain elää, sanoo ohjaaja Raimo Hentunen, joka itse on juuri perunut suunnitteilla olleen ulkomaanmatkansa koronan vuoksi.

Näytelmää harjoiteltiin ja pukuja soviteltiin torstai-iltana, kun päivällä oli uutisoitu yli 500 hengen tapahtumien perumisesta. Virta-saliin, missä näytelmää olisi tarkoitus esittää, mahtuu 200 ihmistä.

– Voidaanhan me tehdä niin kuin SM-liigassa, että esiinnytään tyhjille katsomoille, Hentunen ehdottaa näyttelijöille.

– Ai seitsemän kertaa?! porukka nauraa. Joku toivoo, että näytelmä voitaisiin esittää edes perheenjäsenille.

Muitakin ongelmia on kuin se riski, että pienemmätkin tilaisuudet perutaan. Hentunen saa harjoituksiin puhelun yhdeltä seurueen jäseneltä, joka on juuri palannut ulkomailta ja joutuu olemaan karanteenissa. Toinenkin näyttelijä on ainakin toistaiseksi karanteenissa, koska hänen lapsensa käy Vuorenkallion koulua, joka suljettiin perjantaiksi koronatartuntaepäilyn vuoksi.

Hentunen toteaa, että nämä pienet roolit saataisiin vielä hätätapauksessa paikattua.

Paljon aikaa ja vaivaa on käytetty myös näytelmän puvustukseen. Barokkityyliset asut on suunnitellut Marika Saarela, jolla on teatteripukusuunnittelijan koulutus. Hän piti aiemmin Kalajoella sisustusliikettä.

– Minulla on ollut mielessä, että kun on aikaa, niin hihkaisen että minulla olisi intohimoa tähän. Nyt tuli sen aika, kun minulla ei enää ole omaa yritystä.

Pukujen ompelusta on vastannut Saarelan lisäksi Heli Ahonen, joka opiskelee Nivalassa tekstiili- ja muotialaa.

Osa asuista on muokattu teatteripuvustosta löytyneistä vaatekappaleista, ja myös kirpputorilöytöjä on hyödynnetty.

Pääosaa esittävä Vesa Pietikäinen on hurmioitunut omasta asustaan.

– En ikinä ole ollut näin hienoissa vaatteissa! Minulle on tehty tämmöiset! hän äimistelee.

Erityisen mieluisat ovat koristeelliset villatossut.

– Nämä saattavat joutua kotona hukkaan...

Myös Heli Suni nauttii olostaan muhkeassa barokkipuvussa.

– Tuntuu aika makeelta...! En ole koskaan ollut näin hienona. Varmaan pääsemme ihan huippusuorituksiin, kun meillä on näin hienot rooliasut.

1600-luvulta peräisin olevalla klassikkonäytelmällä on karmea, todellinen tarina:

– Molière kirjoitti ja ohjasi näytelmän ja näytteli itse pääosaa. Näytelmän neljännessä esityksessä hän sai kohtauksen ja kuoli, Hentunen kertoo.

Näytelmä on komedia, jossa irvaillaan 1600-luvun lääketieteelle.

– Lääkärit olivat varman Molièren mielestä aika tietämättömiä ja lypsivät rahaa luulosairailta ihmisiltä. Onhan nykyäänkin tarjolla kaikennäköisiä hoitoja ja jopa valelääkäreitä, Hentunen pohtii.

Hentunen on sovittanut ja hiukan lyhentänyt alkuperäistä näytelmätekstiä. Lavastuksen on suunnitellut Markku Hernetkoski.

Suunnitteilla on seitsemän esitystä Virta-salissa aikavälillä 21.–31.3.