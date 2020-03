Jättitabletti tuli taloon – Kosketusnäyttö antaa uutta väriä Kokkolan Validia-talon arkeen, hoitajien korvaamisen sijaan tavoitteena on parantaa palveluasumista tarvitsevien ihmisten arkea



Joulupuu on rakennettu soi a-mollissa Kokkolan Validia-talossa Koivuhaassa. Soittajana on talon asukas Lyyti Sundblad. Hän on päässyt testaamaan Android-pohjaista jättitablettia, jonka nimi on Yetitablet.