Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomen Jääkiekkoliitto tiedotti torstai-iltana kello 21.23, että koronavirus lopettaa kaikkien Jääkiekkoliiton alaisten sarjojen kauden. Päätös tiesi sitä, että myös Mestiksen pudotuspeleihin valmistautuneen Kokkolan Hermeksen kausi tuli päätökseen samalla kellonlyömällä.

– Meille pelaajille tieto tuli aika lailla heti sen jälkeen, kun liitto oli päätöksen tehnyt. Erilaisia huhuja liikkui pitkin päivää, mutta loppuun asti valmistauduimme sen mukaan, että pudotuspelit Ketterää vastaan olisivat alkaneet lauantaina, Hermeksen kapteeni Sebastian Moberg sanoo.

Vaikka pelaajat pystyivät torstaina varautumaan myös kauden loppumiseen, tuntui päätös silti rajulta.

– Nyt fiilis on tyhjä, kun tuollainen päätös tuli käytännössä ilman varoitusaikaa. Ei sitä vieläkään oikein tajua, että pelit loppuivat tuolla lailla seinään. Mutta kyseessä on asia, johon me pelaajat emme voi vaikuttaa. Pitää muistaa, että elämässä on asioita, jotka menevät urheilun edelle, Moberg toteaa.

Yhtenä vaihtoehtona väläyteltiin myös sitä, että Mestiksen pudotuspelit olisi pelattu tyhjille katsomoille. Tuosta ajatuksesta Moberg ei innostunut.

– En usko, että tyhjille katsomoille pelaaminen olisi ollut lopulta edes mahdollista. Jääkiekko on kuitenkin aika pieni asia elämässä, ei sen vuoksi kannata vaarantaa kenenkään terveyttä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Runkosarjassa kahdeksanneksi sijoittunut Hermes olisi siis kohdannut runkosarjan voittaneen Imatran Ketterän. Joukkueet ovat paiskineet elokuusta lähtien hommia kevään pudotuspelit mielessään, joten on ymmärrettävää pettymyksen olevan melkoisen.

– Totta kai harmittaa, kun kauden hienoimmat pelit jäävät pelaamatta. Olimme valmistautuneet hyvin pudotuspeleihin ja uskon kyllä, että olisimme voineet Ketterän neljä kertaa voittaa. Kyllä se syö, ettemme päässeet näyttämään, mihin tämä joukkue olisi kyennyt. Pettymys on kova, mutta edelleenkin muistutan, että elämässä on tärkeämpiäkin asioita kuin jääkiekko, Moberg summaa.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Hermeksen piti kokoontua perjantaiaamuna jäähallille ja lähteä puolenpäivän jälkeen kohti Imatraa. Jäähallille joukkue kokoontui nytkin, mutta täysin erilaisessa fiiliksessä.

– Kävimme joukkueen kesken loppupalaverin, jossa vedimme kauden yhteen. Kiittelimme kaikkia joukkueen toiminnassa mukana olleita ja toivotimme hyvät onnet jatkoon. Myöhemmin perjantaina käymme vielä porukalla jossakin syömässä, mutta sen jälkeen tämä porukka ei taida enää kertaakaan olla kokonaisuudessaan paikalla, Moberg kertoo.

Yhden reissun suurin osa tämän kauden Hermes-joukkueesta tulee vielä yhdessä tekemään. Kyseessä on perinteinen loppureissu, jonka joukkue olisi tehnyt joka tapauksessa pelien päättymisen jälkeen.

– Sakkorahastoon kertyneillä varoilla teemme jonkin yhteisen parin päivän reissun.

Kuka sakkokassaa on eniten kerryttänyt?

– Reinille (Julius) on tupannut tulemaan aika paljon sakkoja. Sakkokunkku taitaa silti olla Tiihonen (Miika), jonka käsi on käynyt taskulla aika monta kertaa, Moberg nauraa.

Moberg kertoo, että muutaman viikon sisällä valtaosa pelaajista on lähtenyt Kokkolasta takaisin kotiseudulleen. Mobergin tapauksessa tie vie takaisin Espooseen.

Mobergin sopimus Hermeksen kanssa päättyy tähän kauteen. Aika näyttää, nähdäänkö Moberg vielä joskus Kokkolassa pelaamassa vai viekö tie muihin sarjoihin.

– Oma tilanteeni on sikäli hyvä, että kiinnostuneita joukkueita on eri sarjoissa, joten ihan varmasti työt jääkiekon parissa jatkuvat. Katsotaan, missä sarjassa ja missä joukkueessa pelit ensi kaudella jatkuvat. Toivottavasti saamme neuvottelut nopeasti maaliin.