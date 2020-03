Lukijan mielipide: Ajattele lähimmäistäsi niin kuin itseäsi

Muutama viikko sitten kirjoitin ruotsinkielisissä sanomalehdissä koronaviruksesta. Tämän jälkeen on tapahtunut paljon. Tartunnan saaneiden määrä kasvaa nopeasti juuri nyt.

Eduskunnan puhemiesneuvosto keskusteli tiistaina tilanteen vaatimista toimenpiteistä ja varotoimenpiteenä eduskunta päätettiin sulkea ulkopuolisilta vierasryhmiltä eduskunnan työn turvaamiseksi.

Puhemiesneuvosto päätti myös, että toistaiseksi eduskunnassa ei järjestetä kokouksia tai seminaareja, joissa on ulkopuolisia osallistujia. Pohjoismaiden neuvoston teemaistunto kuitenkin järjestetään suunnitellusti maaliskuun lopussa. Jälkiviisaana voi todeta, että nämä päätökset olisi pitänyt tehdä muutamaa päivää aikaisemmin ja peruuttaa myös Pohjoismaiden neuvoston istunto. Veikkaukseni on, että tämäkin päätös vielä muuttuu.

Reilu viikko sitten hallituksen ministerit saivat osakseen vitsailua, kun he korostivat hyvän käsihygienian merkitystä tartuntariskin vähentämisessä. Itse asiassa tässä tilanteessa se kuitenkin oli välttämätön ja hyvä muistutus. Olisiko jotain enemmän tehtävissä?

Ainakin joidenkin yhtiöiden Pohjois-Italiaan tekemät päivittäiset lennot olisi pitänyt lopettaa paljon aikaisemmin. Kansallinen lentoyhtiömme Finnair on tässä tapauksessa toiminut esimerkillisesti ja päättänyt lopettaa lentomatkat alueille ja alueilta, joilla tartuntariski on suuri.

Tilanteessa tarvitaan kansallista yhtenäisyyttä ja ohjeiden noudattamista. Luulen, että me kaikki ymmärrämme asian vakavuuden. Meidän on noudatettava viranomaisten vaatimuksia hygieniasta ja julkisten kokousten rajoittamisesta.

Kenelläkään ei ole kaikkia faktoja koronaviruksesta. Valitettavasti meidän on elettävä pandemian kanssa jonkin aikaa.

Suomessa on alueita, joilla tartuntoja ei ole vielä todettu. Niin kauan kuin asia ei vaikuta sinuun, saatat ihmetellä, miksi koronaviruksesta puhutaan niin paljon. Sanotaan myös, että korona ei ole mitään tavallista kausi-influenssaa pahempaa.

Valitettavasti koronavirus on vakavampi. Jos se leviää hallitsemattomasti ja liian nopeasti, on vaara, että hoitojärjestelmämme ei selviä vakavammista tapauksista. Siksi meidän kaikkien on ajateltava myös muita ihmisiä ja vältettävä altistamasta itseämme tartunnalle, koska voimme tartuttaa läheisyydessämme jonkun toisen, joka ei selviäkään taudista.

Tähän sopii hyvin käsky: "Ajattele lähimmäistäsi niin kuin itseäsi".

Avoin vuoropuhelu aiheesta sekä läpinäkyvä ja selkeä tiedotus ovat nyt tärkeitä. Ennen kaikkea tulisi välttää kysymyksen politisointia. Se luo tilaa vain tarpeettomalle paniikille ja hysterialle. Syyttelyn sijaan nyt tarvitaan hyvää yhteistyötä.

Olen iloinen siitä, että kaikki eduskuntapuolueet eilen illalla ilmoittivat olevansa valmiita tekemään tarvittavat lakimuutokset. Tämä on kiireellistä.

Toisin sanoen, on ryhdyttävä toimenpiteisiin, ennen kuin tartunta leviää liian laajalle. Yksi näistä toimenpiteistä voi olla koulujen ja päiväkotien sulkeminen siihen asti, kunnes tartuntariski vähenee. Raskaita päätöksiä, mutta parempi virsta väärään kuin vaaksa vaaraan.

Peter Östman

Kansanedustaja (kd.)