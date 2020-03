Tilanne lauantaiaamuna: Suomessa on THL:n mukaan yhä seitsemän sairaanhoitopiiriä, joissa ei ole varmistettuja koronavirustartuntoja

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

THL:n mukaan tähän mennessä Suomessa on todettu 155 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamaa tautitapausta. Tämä on tilanne lauantaiaamuna.

Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä, ja vain osa tartunnan saaneista on tarvinnut sairaalahoitoa. Perjantaina uusia tartuntoja todettiin 51, joten lauantaina on odotettavissa uusia, ehkä koviakin lukuja.

THL tiedottaa ja antaa toimintaohjeita tilanteen muuttuessa ja päivittää ohjeita ja materiaaleja parhaillaan uusien tietojen pohjalta.

Tautia on todettu nyt lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä, mutta on yhä joitakin alueita, joissa ei ole vielä yhtään varmistettua tapausta. Suomessa on kaikkiaan 20 sairaanhoitopiiriä, joista seitsemässä ei ole THL:n mukaan vielä todettuja koronavirustapauksia.

Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun sairaanhoitopiireissä ei ole todennettuja tautitapauksia.

Myöskään Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä ei ole todennettuja koronavirustapauksia THL:n lauantaiaamun tietojen mukaan.

Sairaanhoitopiirit ovat varautuneet pandemiaan monin tavoin ja ne antavat ohjeita alueensa ihmisille. Useat kaupungit ja kunnat ovat sulkeneet urheilu- ja muita kokoontumispaikkoja ja peruneet tapahtumia.

THL:n mukaan Euroopassa on todettu yhteensä yli 29 000 tapausta. Suurin osa Euroopan tapauksista on todettu Italiassa, yhteensä yli 15 000.

Pohjoismaissa on raportoitu paljon tartuntoja, ja nyt Tanska sulkee rajansa.

Taudin itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 1–12 päivää, keskimäärin noin 5–6 päivää. Leviämisen tehokkuutta ja tartuttavuusaikaa ei vielä tunneta tarkasti.