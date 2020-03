Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja alueemme kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ja peruspalvelukuntayhtymä Kallio ovat antaneet ohjeistuksensa koronavirustartuntoja varten. Terveysviranomaiset seuraavat tilanteen kehittymistä koko ajan ja valtakunnallisesti ajantasaisen tiedon löydät THL:n sivuilta.

Suomessa varaudutaan laajempaan koronaepidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. THL toteaa, että tautitapausten nopea tunnistaminen on edelleen tärkeää, jotta epidemian etenemistä voidaan hidastaa. Tehokkailla torjuntatoimilla ja jatkotartuntojen ehkäisyllä voidaan vähentää etenkin iäkkäiden ja perussairauksista kärsivien sairastumista.

Hyvä käsihygienia sekä yskimishygienia ovat ensiarvoisen tärkeitä. Katso THL:n sivuilta ohjeet käsienpesuun ja yskimiseen.

Soite ohjeistaa toimimaan näin jos on pahoja flunssaoireita tai epäilee koronavirustartuntaa:

Jos sinulla on flunssaoireita jää kotiin.

Jos on pahaa hengenahdistusta eikä kotihoito riitä tai epäilet, että olet saanut koronavirustartunnan, älä mene Soiten toimipisteeseen sisälle, vaan soita ensin: koronaneuvontanumero 06 828 7499. Neuvontanumero palvelee perjantaista lähtien päivittäin kello 8–20.00.

Puhelinajan ulkopuolella aikuiset yli 15-vuotiaat sairastuneet: Soiten yhteispäivystys p. 06 826 4500. Alle 16-vuotias sairastunut: lastenpäivystys p. 06 826 4444.

Soite ryhtyy lisäksi rajaamistoimiin koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja varautuu siirtämään henkilöstöään työskentelemään niissä yksiköissä, joissa tarve on suurin. Tämän vuoksi yksiköiden aukioloajat muuttuvat maanantaista 16.3. lähtien ja osa ei-kiireellisistä ajoista perutaan.

Soite on avaa lauantaina koronapoliklinikan ja valmistautuu tartuntoihin.

Jos epäilet koronavirusinfektiota ja olet Kallion alueen asukas, ota yhteyttä puhelimitse OYS:n ympärivuorokautisesti palvelevaan neuvontanumeroon 08 315 2655, virka-aikana oman alueesi terveyskeskusvastaanottoon ja muuna aikana Oulaskankaan yhteispäivystykseen p. 08 315 7840.

Influenssatartuntoja on esiintynyt Kallion alueella lisääntyvästi, Kallion sivuilla kerrotaan. Myös RS-virusta ja useita muita flunssaa aiheuttavia viruksia on Kalliossa runsaasti liikkeellä.

Perjantaina Kallio kertoi avaavansa koronavirukseen liittyvän puhelinneuvontanumeron sekä erilliset vastaanotot kaikille flunssaoireisille Ylivieskaan ja Nivalaan.

Keskipohjanmaan haastatteleman Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnellin mukaan koronaviruksen aiheuttama huoli on perusteltua, mutta:

– Pitää olla järkevästi huolissaan. Työikäiset ja lapset eivät ole sairastamisen riskiryhmässä, mutta vanhuksia pitää suojata. Kaikki millä saadaan estettyä virusta leviämästä vanhusten hoitolaitoksiin ja vanhusten luokse, niitä toimenpiteitä korostetaan, Dabnell painottaa.

Dabnell korostaa ikäihmisten ja hoitohenkilöstön suojaamista koronatartunnoilta, koska perusterve lapsi tai työikäinen kansalainen selviää koronasta, mutta korkea ikä yhdistettynä johonkin perussairauteen tekee koronasta hengenvaarallisen taudin.

THL on avannut valtakunnallisen puhelinneuvontanumeron johon voit soittaa, kun kaipaat yleistä neuvontaa koronaviruksesta. Numero on 0295 535 535. Puhelinneuvonta on auki arkipäivinä klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Neuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

