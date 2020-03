Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Johtajan tehtävä on auttaa, rauhoittaa ja tehdä päätöksiä, kun kansalaisilla on hätä ja huoli

Elämme kummallisia aikoja, ja sekin on aika lievästi sanottu. Vielä muutama viikko sitten koronavirukseen varautuminen tuntui jossain määrin etäiseltä asialta. Tyypillisin lausunto "turhasta" huolesta on ollut vertaus kausi-influenssaan. Vai onko vertaus sittenkään ollut huono?

Minulla itselläni on hiukan ristiriitainen suhtautuminen tilanteeseen, kun haluan suhtautua asiaan vavasti ja vastuullisesti, mutta samaan aikaan yritän välttää ylilyöntejä ja paniikkia.

Tärkeintä on, että ei ehdoin tahdoin sairastu tai sairastuta lähimmäisiä tekemällä tyhmiä ja vastuuttomia ratkaisuja. Nyt ei ole oikea aika kyläillä, mennä joukkotapaamisiin ja matkustella. Oman isän kanssa sovittiin, että soitellaan vaikka kymmenen kertaa päivässä, mutta ei tavata, jollei vanhukselle itselleen tule hätätilanne. Silloin astuu voimaan varautumissuunitelma apuun lähtevän vävyn muodossa.

Suomalaisten elämä on keskimäärin turvallista tässä vakaassa pohjoismaisessa demokratiassa. Koronavirus on osoittanut, että koneisto toimii, mutta on tilanne näyttänyt senkin, että ihmisten paniikkinappula on kuitenkin aika herkässä.

Hallituksen ulostulo torstaina nosti koronakeskustelun ihan uudelle tasolle. Hallituksen suositus perua suuret tilaisuudet räjäytti pankin: alkoi varsinainen rumba, kun pienet ja isot tapahtumien järjestäjät peruivat tilaisuuksiaan. Nyt juuri on sellainen tilanne, jossa yhteiskunnan toimivuus ja johtajuus punnitaan. Arvojohtajana profiloitunut tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti torstaina jälleen turvallisen vastuunkantajan roolin puhuessaan television ajankohtaisohjelmassa kansalaisille. Myös pääministeri Sanna Marin oli torstain esiintymisissään vakuuttava ja asiallinen.

Tässä tilanteessa tulee arvioida, mikä vastuu kuuluu ylimmille poliittisille päättäjille eli Suomen hallitukselle ja mikä rooli on asiantuntijoilla eli ennen kaikkea Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL). Poliitikkoja tarvitaan kriisin hoitamisessa muun muassa siksi, että Suomessa tehdään oikeita ratkaisuja riittävän ajoissa. Politikointi on kokonaan toinen juttu, mutta sillä rintamalla näyttää olevan jopa yllättävän rauhallista. Henkiselle johtajuudelle on suuri tarve valtakunnassa ja paikallisesti, kun turvallinen elämä muuttuu epävarmaksi ja tiedonjano on kova. Johtajan tehtävä on auttaa, rauhoittaa ja tehdä päätöksiä.

Mediat tekevät töitä kertoakseen ihmisille ajankohtaista tietoa, jota saadaan asiantuntijoilta. Soiten infektiolääkäriä on tuskin koskaan haastateltu niin montaa kertaa Keskipohjanmaassa kuin viime päivinä ja viikkoinakin. Keskipohjanmaa julkaisee verkossaan juttuja ajankohtaisesta tilanteesta siten, että ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen akuutisti liittyvät jutut ovat maksuttomia. Esimerkiksi tieto Soiten alueen ensimmäisestä virustartunnasta kerrottiin välittömästi netissä.

Sunnuntaina hallituksen viisikko kokoontuu koronavirukseen liittyvistä mahdollisista lisätoimista ja riskiryhmien suojelusta. Viestipalvelu Twitterissä pääministeri Sanna Marin kertoi lauantaina iltapäivällä, että valmiuslain käyttöönottoasetuksen valmistelu on aloitettu, että se saadaan tarvittaessa nopeasti käyttöön. Tämä ei tietenkään tarkoita, että valmiuslaki otettaisiin käyttöön, koska monenlaisia ratkasuja voidaan tehdä muutenkin. Tilanteen vakavuudesta valmistautuminen kuitenkin kertoo.