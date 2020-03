Koronavirus herätti kaupungilla huolta ja jopa pelkoa – Jukka Saariniemi ihmetteli wc-paperin hamstrausta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hannu Toivonen

Helsinki

Luonnontieteellinen museo Helsingissä piti lauantaina ovensa auki normaalisti koronaviruksen leviämisestä huolimatta.

Kotkalaiset Nina Barck ja Jukka Saariniemi olivat alun perin tulossa Helsinkiin baarivisailun finaaliin, mutta se peruttiin koronaviruksen takia. He päättivät kuitenkin lähteä Helsingissä käymään, koska olivat jo varanneet hotellin.

Museoon tuleminen ei juuri huolestuttanut heitä.

– Ajattelimme, että täällä on varmaan vähän väkeä, eikä täällä tule lähikontakteja. Ja käsidesi on mukana, Barck sanoo.

Sunnuntaina he ovat menossa Nuuksion kansallispuistoon. Siellä on hyvin pieni koronavirusvaara, Barck tuumaa.

Saariniemi on ollut hieman ihmeissään joidenkin suhtautumisesta virukseen.

– Hysteeristä wc-paperin hamstrausta en ymmärrä. Itsellä tulisi ennemmin mieleen ostaa ruokaa, Saariniemi kertoo.

Museossa on melko rauhallista lauantaina iltapäivällä. Museon työntekijän mukaan paikalla on normaalia vähemmän ihmisiä.

Barck muistuttaa, että koronavirus pitää ottaa vakavasti. Hän on viruksesta hieman huolissaan, koska hänellä on perussairaus, eikä hän voi tietää, miten se vaikuttaisi viruksen aiheuttamaan tautiin. Hän ei myöskään haluaisi tartuttaa virusta lähipiirinsä, jos sen jossain vaiheessa saisi.

Helsingin keskustan tuntumassa olevassa puistossa oli lauantaina aurinkoisesta päivästä huolimatta normaalia vähemmän ihmisiä.

Helsinkiläiset Eveliina Huolman ja reilun vuoden ikäinen Dominic Huolman puuhailevat puistossa. Koronavirus on vaikuttanut monella tavalla heidän arkeensa.

Normaalisti he kulkevat reilun parin kilometrin matkan kotoa puistoon raitiovaunulla, mutta lauantaina he tulivat kävellen. He ovat myös vähentäneet tuttujen luona kyläilyä ja kaupoissa käymistä.

– Tällä hetkellä emme mene kauppaan, jos ei ole pakko. Tilaan ostokset pääosin verkosta, Huolman sanoo.

Perhe on tänään jo toista kertaa puistossa leikkimässä, koska kotona aika käy pitkäksi. Viruksen takia Dominicin taaperojumppa, muskari ja iltakerho on peruttu.

– Eilen olisi ollut perheperjantaitilaisuus, muttemme menneet.

Huolman on hieman peloissaan siitä, miten koronaviruksen leviäminen etenee, ja tuleeko Suomeen yhtä paha tilanne kuin mikä on Italiassa ja Espanjassa.

Matkalla puistoon hän pisti merkille, että noin kymmenellä ihmisellä oli hengityssuojain kasvojen edessä.

Huolman hoitaa lastaan kotona, mutta hän toivoo, että päiväkodit ja koulut suljettaisiin. Se voisi hillitä viruksen leviämistä.

– Jos Dominic olisi päiväkodissa hoidossa, ottaisin hänet kotiin.