Alikersantti Meriläinen Kokkolasta: Viikonloppuvapaat paloivat, mutta loppupeleissä koronan takia muutetut lomajärjestelyt kuulostavat hyviltä

Kainuun prikaatissa varusmiespalvelusta suorittava kokkolalainen Joonas Meriläinen kertoo olevansa tyytyväinen puolustusvoimien uusiin lomajärjestelyihin.

Puolustusvoimat ilmoitti perjantaina tekevänsä muutoksia varusmiesten ja -naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien lomajärjestelyihin ja koulutuksen toteuttamiseen koronavirustilanteen takia.

Kolmasosa palveluksessa olevista on kerrallaan viikon verran lomalla, mitä seuraa kahden viikon palvelusjakso varuskunnassa. Muutokset astuivat voimaan välittömästi ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

– Aika paljon näkyi perjantaina pettyneitä kasvoja kasarmilla, moni oli jo suunnitellut viikonloppunsa sujuvan jossain muualla kuin täällä. Harmittaahan se, mutta minkäs teet.

– Ja kun vähän tarkemmin mietittiin porukalla asiaa, niin todettiin että oikeastaanhan se loppupeleissä tarkoittaa lomapäivien lisääntymistä yhdellä päivällä aina kolmeviikkoisjaksolla, tuvastaan tavoitettu Meriläinen kertoo.

Nyt vapaalla ollaan viikko putkeen, kun aiemmin kolmen viikon jaksossa vapaata oli viikonloppuisin.

– Lisäksi vapaisiin ei kulu tällä systeemillä ollenkaan omia lomapäiviä.

Järjestelyn tavoitteena on hidastaa koronaviruksen leviämistä varuskunnissa ja vähentää varusmiesten altistumisriskiä. Samalla mahdollistetaan varusmieskoulutuksen jatkuminen.

Joonas Meriläisen mukaan sekä hän itse että armeijakaverit ovat varautuneet viettämään kaikki viikonloppunsa kasarmilla palvelusajan päättymiseen saakka.

– Tähän mennessä me ollaan oltu lähes joka viikonloppu lomilla, mutta palvelusajan loppu mennään nyt eri mallilla – onneksi siitä on enemmän takana kuin edessäpäin, tarkalleen ottaen jäljellä on 95 aamua, juhannuksen tienoilla palveluksesta vapautuva Meriläinen sanoo.

Joonas Meriläinen sanoo, että viikonloput sujuvat kasarmilla suhteellisen vauhdikkaasti.

– Kyllä täällä aikansa saa helposti kulumaan – tavalla tai toisella. Ellei meille ole erikseen merkitty jotain ohjelmaa, voi esimerkiksi käydä treenaamassa oman yksikön kuntosalilla tai lukea vaikka pääsykokeisiin.

Sunnuntaina puolilta päivin nk. "harmaata aikaa" kulutettiin keskustelemalla kavereitten kanssa. Aamupäivä nuorilta miehiltä oli Kainuun prikaatissa kulunut "kalustaessa".

– Eli pakkasimme reppumme huomenna alkavaa metsäretkeä varten, Meriläinen selittää siviileille.

Puolustusvoimat mukaan eri ryhmiin kuuluvien keskinäiset kontaktit varuskunnissa pyritään minimoimaan erilaisilla tila- ja liikkumisjärjestelyillä.

Asevelvollisten koulutuksen järjestelyillä ylläpidetään valmius ja varmistetaan puolustusvoimien kyky täyttää lakisääteiset tehtävät ja normaaliolojen kriittisten tehtävien toteuttaminen.

Puolustusvoimissa on varmistettu toinen koronavirustartunta, asiasta tiedotettiin lauantaina. Sairastunut on henkilökuntaan kuuluva ja palannut viime viikonloppuna epidemia-alueelta.

Altistuneet on kartoitettu. Sairastuneeseen lähikontaktissa olleet Puolustusvoimien työntekijät on tavoitettu ja heille on annettu toimintaohjeet muun muassa etätyöstä.