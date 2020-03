Lukijan mielipide: Näyttääkö virus tien uudenlaiseen elämäntapaan?

Ostamme kymmenien miljardien edestä hävittäjiä ja kasvatamme valtion holvissa kultavarantoa. Meillä on Kalevalasta tuttu rahasampo, pörssi, joka jauhaa rahaa yötä päivää ja silti meidät pistää polvilleen olematon, näkymätön virus.

Nyt ei auta vaikka kuinka mahtailemme bruttokansantuotteellamme, eikä sekään, että olemme entistä valmiimpia sotimaan. Ja huipputeknologia, jonka edessä olemme suorittaneet palvontamenoja, sekin nostaa kädet ylös antautumisen merkiksi.

Meitä ei suututa niinkään itse virus, vaan se, että joudumme luopumaan hallinnantarpeemme luomasta illuusiosta, kaikkivoipaisista kuvitelmistamme, että voisimme suojautua kaikelta pahalta, jos meillä vain on tarpeeksi "maallista hyvää".

On olemassa sanonta: kun oppilas on valmis, niin opettaja saapuu, ehkä onkin niin, että me ihmiskuntana olemme oppilaita ja virus on opettajamme, joka näyttää meille tien

uudenlaiseen elämäntapaan.