Kunnat reagoivat koronaan eri tavoin: Ylivieska sulki uimahallin ja Akustiikan, Seinäjoella kaikki auki, Kokkola kulkee välimaastossa – Katso myös video!

Kunnat ovat reagoineet koronaan hyvin eri tavoin. Osa kunnista on sulkenut uimahallit, kirjastot, konserttisalit ja teatterit, osa pitää nämä toiminnot edelleen avoimina. Ylivieskassa näytti melko autiolta sunnuntaina.

– Uimahalli on kiinni, liikuntakeskus on kiinni, tennishalli on kiinni ... Sitten on kulttuurikeskus Akustiikka kiinni, luettelee kaupunginjohtaja Maria Sorvisto uimahallin edustalla.

Päätöksen linjaus oli helppo.

– Parempi ylireagoida kuin alireagoida. Me haluamme kantaa vastuumme ja suojella riskiryhmiä.

Sulkemisilla halutaan myös varmistaa henkilöstön riittävyys.

– Näistä yksiköistä mitkä nyt ovat kiinni, sieltä toivottavasti pystytään esimerkiksi siivoushenkilökuntaa siirtämään muihin yksiköihin turvaamaan meidän palvelutuotantoa, miettiin Sorvisto.

Miten kuntalaiset sitten suhtautuvat asiaan? Ylivieskassa kaupan edustalla suurin osa viittaa kintaalla koko koronalle. Myös rajoituksille: ne eivät haittaa elämää.

– Ei haittaa yhtään. En käytä noita palveluja kuitenkaan, sanoo sätkää käärivä Mauno Vaikko.

Toinen ääripää löytyy asiaan löytyy Seinäjoelta. Siellä kirjasto, uimahalli ja teatteri ovat avoinna yleisölle. Hallituksen suosittelema 500 hengen yleisörajaus oli käytössä lauantaina Peppi Pitkätossun ensi-illassa, mutta auki siis ollaan.

– Kyllä vain, ainakin tämän viikonlopun osalta, sanoo kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki.

Tilannetta arvioidaan päivä kerrallaan.

– Maanantaina kokoonnutaan heti aamusta ja päivällä saadaan jo valtioneuvostonkin uusia linjauksia esimerkiksi siitä, suljetaanko koulut ja päiväkodit, tietää Rasinmäki.

Hän toivoo, että ohjeistus kunnille olisi nykyistä selkeämpi.

– Me isommat kaupungit olemme synkronoineet käytäntöjä jonkin verran, mutta eroja on silti. Selkeämpi ohjeistus olisi paikallaan, linjaa Rasinmäki.

Kolmannessa pohjalaiskaupungissa Kokkolassa liikutaan kahden kaupungin välissä myös rajoitusten osalta. Uimahalli on auki, mutta ohjatut ryhmätunnit on peruttu. Teatterin lauantain ensi-ilta peruttiin ja koko laitos laitettiin viikoksi kiinni.

– Keskiviikkona johtokunta pohtii asiaa seuraavan kerran, kertoo varapuheenjohtaja Kristiina Teerikangas.

Hänen mukaansa päätös ei ollut helppo, mutta helpottava.

– Parempi, ettei tarvitse sitten olla selittelemässä sitä, että esityksiä on pidetty ja on tullut tartuntoja, vertaa Teerikangas.

Hänkin hämmästelee käytäntöjen eroavaisuuksia Suomessa.

– Kyllä! Ohjeita odotamme jatkossa.

Yleisesti koko kuntakentällä odotetaan selkeämpiä ja yhtenäisiä ohjeita.

– Toivon, että jos suosituksia ja rajauksia tulee, niin ne ovat selkeitä ja kaikille samalla tavoin ymmärrettäviä linjauksia, sanoo Sorvisto.

