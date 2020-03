Koronavirus ja Trumpin linjaukset ovat mutkistaneet kokkolalaismatkaajien suunnitelmia palata etuajassa Amerikasta kotimaahan: "Kaikki ulkomaalaiset haluavat pois täältä"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koronavirus ja lentoyhtiöiden ilmoittamat lentojen peruutukset ovat mutkistaneet matkailijoiden elämää Suomessa kuin muuallakin kuluneen viikon aikana.

Jos hyvin käy, onnistuu kokkolalaisseurueen paluu Yhdysvalloista Floridasta Suomeen vielä alkuviikolla – viimeisimpien matkasuunnitelmien mukaisesti.

Vajaa kaksi viikkoa kestäneen lomareissun loppu alkoi häämöttää etuajassa, kun maailman koronavirustilanne alkoi näyttää huonolta paluulentojen kannalta, ja matkalla olevat ryhtyivät järjestämään aikaisempaa paluuta Suomeen. Lisää kiirettä tiesi myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päätös kieltää lennot Euroopasta Yhdysvaltoihin.

– Meidän alkuperäinen lento on peruttu. Meillä on täällä kaksi vanhusta mukana, jotka piti saada täältä nopeasti pois. Omatoimisesti Matka Teamin avustuksella saatiin lennot sunnuntaille, kertoi kokkolalainen Krister Höglund lauantaina.

Kokkolalaisseurueen on määrä lentää sunnuntaina Miamista New Yorkiin ja sieltä Helsinkiin. Tilanne muuttui kuitenkin lauantaina radikaalisti, kun Trump päätti katkaista lentoliikenteen myös Britanniaan ja Irlantiin.

– Varasuunnitelma on Toronto, jossa on sukulaisia. Tilanne täällä on se, että kaikki ulkomaalaiset haluavat pois täältä. Kaikki pelkäävät, että Kanadankin raja menee kiinni.

Sunnuntai-iltana näytti kuitenkin siltä, että kokkolalaismatkaajien palaaminen Suomeen olisi onnistumassa ja ainakin lento Miamista New Yorkiin varmistui, mutta lentokentillä on luvassa ruuhkaa.

– Televisiossa kertovat, että Trumpin ohjeiden mukaisesti kentillä on aloitettu terveystarkastukset, Höglund kertoi sunnuntai-iltana.

Trumpin lauantaina julistama kansallinen hätätila ei Höglundin mukaan näy turistien silmiin mitenkään. Sen sijaan koronavirukseen jenkit varautuvat suomalaisten tavoin.

– Kyllä täälläkin hamstrataan. Vessapaperia, vettä. Käsidesi loppui jo viikko sitten. Me yritetään välttää ruuhkapaikkoja ja on tarkennettu tietysti hygieniaa. Korona näkyy ainakin kaupoissa ja ihmiset suojaavat suuta.