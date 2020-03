Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Urheileva Suomi ja urheileva maailma käytännössä pysähtyi loppuviikon aikana. Suomessa joidenkin sarjojen viimeiset pelit pelattiin tyhjille katsomoille, jotta mitalistit saatiin ratkaistua. Valtaosa talvisarjoista kuitenkin päätyi ratkaisuun, jossa kausi lyötiin pakettiin etuajassa.

Kesälajeissa varsinaisen kilpailukauden käynnistymistä vasta odoteltiin ja tuleviin koitoksiin valmistauduttiin täydellä tohinalla. Kokkolan Pallo-Veikkojen piti pelata viime lauantaina Suomen cupin pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Helsingin Jalkapalloklubia vastaan. Pelaamatta kuitenkin jäi, sillä Suomen Palloliiton hallitus päätti keskeyttää liiton kilpailutoiminnan maaliskuun loppuun asti.

Lisäksi Palloliitto suosittelee seuroja keskeyttämään harjoitus- ja turnaustapahtumat tämän kuun loppuun saakka. KPV:n juniorijoukkueet ovat tällä hetkellä harjoitustauolla, mutta Ykköseen valmistautuva edustusjoukkue treenaa ainakin vielä ensi viikolla. Tosin kovasti soveltaen.

– Joukkuetreenejä on vähemmän kuin tavallisesti. Jos tilanne olisi normaali, meillä olisi viikossa seitsemän yhteistä harjoitustapahtumaa. Nyt niitä on vain neljä, sillä kaksi harjoitustapahtumaa sisältävät päivät poistuvat kokonaan. Sekä tietysti pelit, sillä tämän hetken tieto on se, ettei ainakaan maaliskuussa saa pelata, KPV:n valmentajat Jani Uotinen ja Niko Kalliokoski kertovat.

Yhteistreenien vähentämisen lisäksi Pallo-Veikoissa on tehty muitakin muutoksia pelaajien arkeen. Harjoitusten osalta ensimmäinen muutos on se, että jatkossa joukkue treenaa hallin sijasta ulkona.

Santahaan tekonurmi on Harri Heiermannin ja muiden KPV-pelaajien tukikohta tällä viikolla. Clas-Olav Slotte

– Enää emme kierrä harjoituksiin pukukopin kautta, vaan pelaajat vastaavat itse varusteistaan. Joukkue kokoontuu vasta kentällä ja laitamme homman toimintaan. Ruokailun osalta pelaajia on ohjeistettu siten, että he olisivat mahdollisimman vähän ison massan kanssa tekemisissä. Hakevat vaikka lounaan kotiin ja syövät kotona, Kalliokoski selvittää.

Uotinen muistuttaa, että tilanne on uusi kaikille. Sen vuoksi KPV:n leiristä on lähtenyt kyselyjä moneen suuntaan, kuinka harjoittelu aiotaan muualla hoitaa poikkeustilanteen ajan.

– Puolin ja toisin on kyselty, miten muualla toimitaan. Toistakymmentä seuraa olemme käyneet läpi, joten aika hyvä kartoitus on tehty. Aika monella joukkueella on ollut lähiaikoina taukoa joukkuetreeneistä, osa yrittää jatkossa välttää mahdollisimman paljon yhdessäoloa, ettei altistu sitä kautta, Uotinen sanoo.

– Yhden toisen joukkueen tiedän, joka on vaihtanut treenit hallista ulos, eikä kokoonnu sisätiloissa ollenkaan, Kalliokoski jatkaa.

KPV:n sisällä pidettiin lauantaina palaveri, jossa erilaisia vaihtoehtoja käytiin läpi. Palaverissa otettiin huomioon myös se vaihtoehto, että joukkuetreenit joudutaan perumaan kokonaan.

Valmentajat Jani Uotinen ja Niko Kalliokoski sanovat, että KPV:ssa tilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti. Clas-Olav Slotte

– Nyt emme voi kuin mennä päivän kerrallaan ja seurata tilannetta, mutta voimme tarvittaessa reagoida nopeasti. Ei se ole kuin yksi ilmoitus, että joukkuetreenit keskeytetään ja jatketaan harjoittelua omatoimisesti, Uotinen toteaa.

– Kai sitä yksinään saa mennä kentälle potkimaan, tai vaikka kaverin kanssa. Omalle pelipaikalle tärkeitä juttuja voi vahvistaa kentällä myös yksin tai pienissä ryhmissä, Uotinen lisää.

Miesten ykköspesikseen valmistautuvan Kannuksen Uran edustusjoukkueen osalta tuolle linjalle on jo menty. Yleisseura Ura nimittäin keskeytti perjantaina kaiken kilpailu- ja harrastustoiminnan toistaiseksi.

– Ohjeistus tuli, että treenaaminen on nyt jokaisen henkilökohtaisella vastuulla. Jos mahdollista, niin pienporukoissa pyrimme tekemään lajitreeniä sen verran mitä pystymme. Mutta siinäkin pidetään järki kädessä. Jos yhtään tuntee olevansa sairaana, sitten ei treenata, Sami Lundström kertoo.

– Mitä olen seurannut, niin jokainen pesisjoukkue on samassa tilanteessa. Kaikilla tilanne on tällä hetkellä se, että omatoimisesti mennään, Lundström jatkaa.

Pesäpallossa pienryhmissä treenaaminen on tuttua kauraa. Vaikka kyseessä on joukkuelaji, pesäpallossa ratkaisevat suoritukset tehdään yksin, oli kädessä maila tai räpylä.

– Lajitreenejä tehdään talvisin muutenkin pienporukoissa, koska toistoja tulee enemmän kuin joukkuetreeneissä, Lundström huomauttaa.

Uran pelaajia asuu useammalla paikkakunnalla. Siitä huolimatta jokaiselle pelaajalle löytyy pienryhmä, jonka kanssa hioa lyöntivalikoimaa kuntoon.

– Ilman tällaistakin tapausta pesispiireissä tehdään sitä, että eri seurojen pelaajat harjoittelevat keskenään pienryhmissä. Jos joku opiskelee vaikka Tampereella, hän voi käydä Tampereen seurojen kanssa treenaamassa.

Lundströmin lisäksi Kokkolassa asuu kolme muutakin Uran pelaajaa. Nelikko on jo tehnyt alustavia treenisuunnitelmia ensi viikolle.

– Varmaan alkuviikko mennään fysiikkapainotteisesti, keskiviikkona tai torstaina tehdään lajiharjoituksia. Treenaaminen ei sinällään muutu. Ainoastaan sitä joudumme sumplimaan, mitä teemme ja missä, Lundström pohtii.