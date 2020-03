Aviopari Ahlvikin tie nousi pystyyn Voicessa, mutta kokemus toi voimaa: "Tämä oli meille vasta se ensimmäinen matka artisteina!"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pietarsaarelaispari Eva ja Johannes Ahlvikin matka tämän vuoden The Voice of Finlandissa päättyi sunnuntaina Nelosella nähtyyn kaksintaistelujaksoon. Molemmat karsiutuivat tahoillaan jatkosta.

Juha Tapion tiimissä kisannut Johannes Ahlvik sai taisteluparikseen lapualaisen Pietu Korpi-Käkelän, jonka kanssa duo esitti Pepe Willbergin klassikon Elämältä kaiken sain.

– Tottakai minua harmittaa, että oma taipaleeni tässä kisassa jäi tähän, mutta koen, että olen saanut todella paljon tällä matkalla. Esiintyminen Logomossa oli aivan mahtavaa. Kun yleisö taputtaen vaati kaappausta minun kohdallani, oli se sellainen hetki, joka ei unohdu koskaan. Sain myös paljon uusia tuttavuuksia, joiden kanssa olemme viikoittain yhteydessä. Jollain mystisellä tavalla koen myös, että Voicen myötä läsnäolo esiintyessäni on parantunut todella paljon, Johannes Ahlvik kertoo.

Eva Ahlvikin valmentaja Redrama laittoi hänet kisaamaan espoolaisen Oskari Kytömäen kanssa J. Karjalaisen Hän-kappaleella.

– Heti kun kuulin hänen äänensä, ajattelin että wau, tästä tulee kova taisto. Redrama mietti ja empi aikansa, ja olisi halunnut meidät kummatkin jatkoon. Oskari kuitenkin pääsi loppuviimein jatkoon. Tässä vaiheessa oli oma fiilikseni niin mahtava, että se ei minua harmittanut. Vasta myöhemmin tajusin, että olisin niin hirveesti halunnut näyttää minusta myös ihan toisen puolen artistina. Mutta uskon, että tämä on vasta kaiken alku. Meistä kuullaan vielä, niinkuin jälkihaastattelussa sanoin, Eva Ahlvik summaa kokemustaan.

– Sekä minun että Evan Voice-matka päättyi tähän, mutta koen että se oli meidän kummankin artistiuralla vasta se ensimmäinen matka. Olemmekin pohtineet, miten etenemme tästä, Johannes sanoo.

– Meillä on iso halu laulaa yleisölle, ja matkan aikana vahvistui entisestään, että esiintyminen ja laulaminen on se mitä haluamme tehdä. Myös pitkään jumissa ollut sävellyskynä on alkanut taas kirjoittamaan biisejä, ja sieltä etsitäänkin nyt sitten sitä ensimmäistä isoa hittiä!

Ahlvikit vahvistavat myös, että kisassa oma taistelupari tulee selville viime metreillä, ja esitettävä kappale tulee tietoon tosiaankin vasta kokoonnuttaessa pianon äärelle.

– Televisiossa näytetään vain pieni osa valmentajien ohjauksesta ja suurin osa tapahtuukin silloin, kun kamerat ovat sulkeutuneet ja keskitytään siihen, miten saataisiin omasta vedosta mahdollisimman hyvä. Koen että Juha oli erittäin hyvä ohjaamaan minua musiikillisesti eteenpäin. Monet hänen lausahduksistaan ovatkin jääneet mieleeni lähtemättömästi. Kaikenkaikkiaan Juha Tapio on lämmin persoona, jonka kanssa on helppo työskennellä ilman paineita. Hän vilpittömästi halusi, että pystymme tekemään parhaamme lavalla ja antoi siihen hyviä ohjeita, Johannes kertoo.

Logomon suuri kuulijakunta sai Evan fiilikset tappiin. Hän sanoo kokeneensa syvästi, että esiintyminen on hänen juttunsa.

Evalle yksi mieleenpainuvimmista hetkistä oli Katri Helenan palaute.

– Hän sanoi minulle, että elin biisin tunnetta vahvasti esityksessäni. Katri Helena on legenda, josta me nuoremmat voimme ottaa mallia, ja nämä sanat jäivät kyllä elämään sydämeeni voimakkaasti.

– Olen toki aina rakastanut laulamista ja esiintymistä. Mutta astuessani Logomon stagelle tunsin todella syvästi, että tämä on mun juttu, tätä minä tahdon tehdä.