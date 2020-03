Antti Savelan kolumni: korona-epidemia johti historialliseen valmiuslakiin: seuraa shokki, jonka vaikutuksia emme tiedä

Sanna Marinin hallitus pisti yhdellä kertaa suomalaista historiaa uusiksi. Se päätti ottaa käyttöön koko eduskunnan tuella valmislait, joiden perusteella se saa päättää hyvin voimakkaista keinoista.

Koulut, kirjastot, uimahallit kiinni. Yhteen saa kokoontua vain kymmenen ihmistä. Kaikki 70 vuotta täyttävät ovat karanteenissa eli he eivät voi liikkua normaalisti eikä heidän luonaan saa vierailla vieraita henkilöitä. Lasten päivähoito ja pienten lasten opetus pidetään yllä lähinnä siksi, että heidän vanhempansa pääsevät töihin. Pieniä lapsia vanhemmat teinit joutuvat jäämään kotiin.

Jos sitten joku teini kuvittelee, että hän voi lähteä vapaasti hengailemaan kaupungille, niin sori vaan, ei onnistu. Pelin henki on se, että opetus jatkuu kotona. Jos porukkaa kertyy ostarille yli 10 kerrallaan, poliisi voi tulla ja käskeä hajaantumaan.

Kaiken tämän voisi kuvitella näkevänsä elokuvasta, ei todellisessa Suomessa vuonna 2020. Piti nipistää itseään. En ollut unessa. Onko tämä kaikki liioittelua vai perusteltua toimintaa. Paljon puhuva oli peruspalveluministeri Krista Kiurun ilme kun hän totesi Kiinan virustilanteen olleen todella huolestuttava ja vakava ennen kaikkea vanhuksille. Ministereillä on enemmän tietoa kuin meillä muilla. Meidän on vain uskottava heitä ja toimittava ohjeiden mukaan. Jokainen on nyt avainasemassa. Jokaisen on huolehdittava siitä, että hän ei aseta vaaraan lähimmäisiään.

Yrittäjille hallituksella oli tarjota 5 miljardin euron tukipaketti. Hieman epäselväksi hallituksen tiedotustilaisuudessa jäi, miten kakkua käytännössä annostellaan. Se on selvää, että nyt yritykset tarvitsevat välittömästi kassavaroja eli hienosti sanottuna likviditeettiä. Rahaa kuluu juokseviin menoihin, mutta tuloja on vähän. Yrityselämä on nyt valtion tuen varassa ehkä enemmän kuin koskaan sitten jatkosodan. Seuraavan runsaan kuukauden, ehkä kahden aikana suomalaista yhteiskuntaa koetellaan. Kuinka se pystyy selättämään shokin, joka on kovempi kuin 90-luvun pankkikriisi.

Tämän kriisin hoidossa tärkeintä on luottamus ja toivo. Kun kirjoitan tätä noin kello 17:30 Haapajärven Puistokadulla ajaa auto silloin tällöin. On aivan aavemaisen hiljaista. Ehkä lohduttavaa on se, että Kiinassa jossa kaikki alkoi, aletaan jo palata arkeen. Shokki ei voi olla pitkäaikainen ja se on selätettävissä. Siihen tarvitaan ennen kaikkea sitä suomalaista yhteishenkeä. Kaveria ei jätetä, eihän.