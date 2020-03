Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta varmistui myöhään sunnuntai-iltana.

Tartunta on saatu Keski-Euroopasta. Potilas on työikäinen, hän on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle altistuneita selvitetään, sairaanhoitopiiristä kerrotaan.

Sairaanhoitopiirissä pyritään edelleen hidastamaan tartuntojen leviämistä, joten testien ottamista jatketaan kuten tähän asti.

Ulkomailta palanneiden asiakkaiden tulee siirtää vastaanottoaikansa ja sairaalalla vierailuja pyritään rajoittamaan, Vaasan keskussairaalasta kerrotaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos uudisti valtakunnalliset koronavirusepäilyjä koskevat toimintaohjeet ja näytteenottokriteerit viime viikolla. Koska tartuntoja on todettu nyt yhteensä vain kaksi, Vaasan sairaanhoitopiirissä ei muuteta testauskäytäntöjä valtakunnallisen linjauksen mukaisiksi. Näyte otetaan siis toistaiseksi heiltä, joilla oireet ja altistumisen tunnusmerkit sitä edellyttävät (eli oleskelu ulkomailla tai lähikontakti varmistettuun koronavirustapaukseen).

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa, ota aina ensin puhelimitse yhteys omaan terveyskeskukseen tai virka-ajan ulkopuolella päivystysapuun 116117. Näytteenotto tapahtuu päivystyspoliklinikan ambulanssialueelle perustetussa näytteenottopisteessä, ellei verinäytettä tarvita.