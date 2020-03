Kannuksessa oppilaitos hiljeni muistamaan sunnuntain onnettomuuden uhria – Toisessa kolariautossa kaksi koulun opiskelijaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sunnuntaina Kpedun Kannuksen toimipaikkaan tuli pysäyttävä tieto: Ullavassa sattuneessa kolarissa kohti Kaustista matkanneessa autossa oli kaksi oppilaitoksen opiskelijaa.

Kaustislainen alle 20-vuotias nuori mies oli matkustajana ja sai kolarissa surmansa. Autoa ajoi alle 20-vuotias nainen, joka loukaantui vakavasti. Nuoret opiskelivat samassa ryhmässä.

– Luokka on ollut tiivis, kuvailee Kpedun luonnonvara-alan päällikkö Hanna-Mari Laitala.

Tieto tapahtumasta on kerrottu opiskelijoille ja luokan vastuuohjaaja on soittanut läpi muut opiskelijat, joista osa on vielä alaikäisiä. Ryhmä on parhaillaan työssäoppimisjaksolla lähimaakunnissa.

Kannuksessa on järjestetty suruliputus ja muistopöytä. Koulussa järjestettiin maanantaina hiljainen hetki yhteistyössä oppilaitoksen, kuraattorin ja seurakunnan kanssa.

Ryhmän opiskelijoille on järjestetty tiistaille mahdollisuus tulla Kannukseen keskustelemaan tapahtuneesta ja myös kriisiapua tarjotaan opiskelijoille.

Toista onnettomuudessa osallista autoa kuljetti veteliläinen yli 20-vuotias nuori mies. Autossa ei ollut muita matkustajia ja kuljettaja menehtyi onnettomuudessa. Poliisi kertoi tiedotteessaan nuoren miehen auto ajautui vastaantulevien kaistalle.

Kolaripaikka sijaitsi kantatie 63:lla Kaustisen ja Kokkolan rajalla, pari sataa metriä Neverbackan kylälle päin. Tie oli turmapaikalla suora ja nopeusrajoitus oli 80 km/h.

