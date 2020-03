Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tapauksia on nyt varmistettu piirin alueella kaksi.

Uusi koronavirustartunta varmistui myöhään sunnuntai-iltana 15. maaliskuuta.

Tartunta on saatu Keski-Euroopasta. Potilas on työikäinen, hän on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle altistuneita selvitetään.

Vaasan sairaanhoitopiirissä pyritään edelleen hidastamaan tartuntojen leviämistä, joten testien ottamista jatketaan kuten tähänkin asti.

Näyte otetaan siis toistaiseksi heiltä, joilla oireet ja altistumisen tunnusmerkit sitä edellyttävät, eli taustalla on oleskelu ulkomailla tai lähikontakti varmistettuun koronavirustapaukseen.

Ulkomailta palanneiden asiakkaiden tulee siirtää vastaanottoaikansa ja sairaalalla vierailuja pyritään rajoittamaan.

Sairaalalla asioiminen mahdollisen koronavirustartunnan saaneena altistaa hoidossa olevat potilaat ja terveydenhuoltoalan henkilöstön.