Etäopetus alkoi useissa lukioissa ja yläkouluissa: "Kymmenen vuotta sitten tämä olisi ollut katastrofi"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

"Näkyykö kaikilla kuva, entä tehtävä?" Hatanpään lukion matematiikan ja tietotekniikan opettaja Janne Koponen toistaa kysymyksen muutaman kerran. Maanantaina kahden aikaan päivällä Koponen aloittelee lukioon valmistavan matematiikan tuntia videokuvan välityksellä Teams-sovelluksessa.

Kaikilla etänä osallistuvilla ei ole kirjoja kotona mukana, joten Koponen yrittää välittää oppilaille kuvan matematiikan tehtävästä.

Koponen seisoo opettajan pöydän takana tyhjässä luokkahuoneessa.

Hiljaista on myös käytävillä luokkahuoneen ulkopuolella. Autiossa koulurakennuksessa voisi kuvitella opiskelijoiden ja henkilökunnan siirtyneen jo kesäloman viettoon. Lomasta ei kuitenkaan ole kysymys. Kaikki opiskelijat ovat läsnä matematiikan tunnilla, mutta poikkeuksellisesti etäyhteyden päässä.

Tampereen kaupungin peruskoulujen yläluokat ja lukiot siirtyivät maanantaina etäopetukseen.

– Ensimmäisenä päivänä vielä harjoitellaan etäyhteyttä, Koponen sanoo.

Hatanpään koulun rehtori Arto Nieminen kertoo, että atk-tukihenkilöt ovat kouluttaneet opettajia Teamsin käyttöön viikonlopun aikana. Lisäksi käytössä on muun muassa WhatsApp-ryhmiä.

– Erilaiset etäopetuskanavat ovat tarjonneet omaa materiaaliaan tällä hetkellä ilmaiseksi käyttöön kouluille, Nieminen sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Opetus siirtyi verkkoon heti maanantaina. Osa opiskelijoista haki aamulla koululta kannettavan tietokoneen kotiin. Lähiopetukseen koululle saapui vain vähän opiskelijoita.

– Opettajat ovat oman lukujärjestyksensä mukaisilla tunneilla ja hoitavat sekä etä- että lähiopetusta, Nieminen kertoo.

Yksi kysymys on, miten taito- ja taideaineet, esimerkiksi liikunta ja kotitalous hoidetaan etänä. Nieminen näkee tilanteen myös pedagogisena mahdollisuutena, ei ainoastaan uhkana.

Hän kertoo kuulleensa opiskelijalta, että etäopetusta kokeiltiin maanantaina ainakin liikuntatunnilla. Opettaja jakoi opiskelijoille ohjeet, ja jokainen vahvisti kännykän välityksellä opettajalle liikuntatunnin päätteeksi tehneensä sovitut asiat.

Etäopetukseen siirryttiin lukioissa myös Hämeenlinnassa. Kaurialan lukiossa on opeteltu sähköisiä opetusmenetelmiä jo vuosien ajan, kertoo lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja Juha Lahti.

– Siitä on ollut hyötyä jo ennen koronakriisiä, Lahti sanoo.

Lahti sanoo, että lukion valmiudet siirtyä etäopetukseen ovat keskimäärin hyvät. Koulussa on jo käytössä sähköisiä oppikirjoja ja oppimisalustoja, ja välineet ovat opiskelijoille tuttuja.

– Kymmenen vuotta sitten tämä olisi ollut katastrofi, Lahti sanoo.

Maanantaina opettajat saivat videokoulutusta, jonka jälkeen opettajien on tarkoitus aloittaa opetus videon välityksellä.

Kaurialan lukion opettajat saivat tietää etäopetukseen siirtymisestä perjantaina iltapäivällä. Alustavasti on sovittu, että opetus tapahtuu etänä ainakin tämän viikon ajan.

– Oletan, että moni oli tyytyväinen ratkaisuun, Lahti sanoo.

Etäopetuksen avulla lukiossa vältetään isoja ihmismassoja ja toisaalta pyritään varmistamaan, että abiturientit saavat ylioppilaskokeet tehtyä.

Ensi viikolla Kaurialan lukiossa on tarkoitus alkaa koeviikko. Miten se järjestyy etänä, se on seuraava kysymys. Lahti kertoo järjestäneensä oppilaille kotikokeita aikaisemminkin, eikä usko koeviikon olevan ongelma.

– Etätyö voi lisätä tehokkuutta. Voi olla, että oppilas keskittyy tehtäviin, eikä kotona ole häiriötekijöitä, joita koulussa on. Toisaalta sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä. Siksi opiskelulle luokassa on myös oma paikkansa, ja se on ehkä myös syy, miksi koulussa käydään.