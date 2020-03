Pietarsaaren valtuusto kokoontui vielä: uunituoreet uutiset maan hallituksen voimatoimista lähinnä hämmensivät: "Tilanne on vakava"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pietarsaaren kaupunginvaltuusto kokoontui maanantai-iltana vain hetkeä sen jälkeen, kun maan hallitus oli todennut Suomen olevan poikkeustilassa ja tiedottanut jäätävästä määrästä uusia kansalaisten arkea koskevia rajoituksia.

Tunnelmat kokouksen alla olivat lähinnä hämmentyneet, jopa epäuskoisen tuntuiset.

Osa valtuutetuista katsoi, että kokousta ei olisi tullut pitää lainkaan.

– Illalla vielä tekstailtiin, että tuleeko tämä kokous, eli onko meillä niin tärkeitä asioita että se pidetään kaiken riskin uhallakin, Jarmo Ittonen (vas) tuumi.

– Olisi ehkä ollut syytä porukalla harkita tätä, koska me näytetään pikkuisen huonoa esimerkkiä. Olisi ollut eri toimijoille myös kaupungin organisaatiossa selvä, vahva signaali, jos korkein päättävä elin olisi päättänyt, että ei kokoonnuta enää.

– Säädökset tulevat voimaan keskiviikkona, mutta lain henkeä olisi voinut noudattaa, ryhmätoveri Sauli Isokoski sanoi.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Peter Boström (rkp) totesi, että kokous katsottiin hyväksi pitää, koska muutama tilinpäätökseen liittyvä asia sitä vaati.

– Tästä eteen päin kokoustetaan sähköisesti, Boström sanoi.

Varsinaiset kovat uutiset Sanna Marinin hallituksen taholta olivat vielä sekä hänelle että monelle muulle salissa olleelle kovin tuoreita.

– Ymmärrämme kyllä, että vakavista asioista on kysymys. Meidän täytyy vain noudattaa näitä valtiovallan päätöksiä. On hyvä, jos näillä toimenpiteillä saadaan rajoitettua ja hidastettua tätä tautia. Vaihtoehto on huomattavasti huonompi. Jos se leviää, on vaikea uskoa, mitä voisi tapahtua.

Peter Boströmin mukaan kaupungin johdolla on valmiudet tehdä tarvittavat päätökset.

Kokoukseen viime hetkellä saapunut kaupunginjohtaja Kristina Stenman vakuutti samaa.

– Johtoryhmä kokoontuu joka päivä. Uskon kyllä, että tästä selvitään, tällaisia päätöksiähän on jo jonkin verran tehty muissa kunnissa. Tilanne on erittäin vakava, ja nyt Pietarsaaressa niin kuin kaikissa kunnissa ryhdytään tietysti panemaan päätöksiä toimeen. Nehän merkitsevät hyvin laajamittaisesti koulujen ja oikeastaan lähes kaikkien palvelujen sulkemista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, valtuutettu Mervi Rantala (sdp) oli tilanteesta erittäin huolestunut.

– Lautakunnalla on huomenna [tiistaina] kokous, jossa otetaan esille, onko meillä mahdollisuutta järjestää samanlaista kuin esimerkiksi Helsingissä, että korona- ja influenssapotilaat ohjataan vastaanotolla eri sisäänkäyntiin kuin muut asiakkaat.

– Hallituksen linjaukset olivat sen verran tiukat nyt, että uskon, että paikallisella sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole paljon liikkumavaraa tässä.

Rantala toivoi, että hallituksen toimet tepsisivät seuraavan kuukauden aikana. Hän vetosi vahvasti ihmisiin, että nämä eivät flunssaoireiden kanssa menisi yleisiin tiloihin pärskimään.