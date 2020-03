Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Poikkeusoloista isoja muutoksia suomalaisten elämään

Valtioneuvostolta odotettiin maanantaina linjausta lähinnä koulujen aukiolosta. Hätkähdyttävin lausunto koski kuitenkin valmiuslain käyttönottoa. Suomessa eletään nyt poikkeustilaa, ja moni asia muuttuu ainakin lähiviikoiksi.

Kysymys on suomalaisten turvallisuudesta koronaviruksen uhatessa. Se tulee aiheuttamaan monenlaisia muutoksia jopa siinä määrin, että ihmisten liikkumisvapautta rajoitetaan. Samantyyppisiä rajoituksia on voimassa muissakin maissa.

Koronavirus muutti ratkaisevasti suomalaistenkin elämän oikeastaan jo viime torstaina. Ensin tuli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus rajojen sulkemisesta aamuyöllä, ja sitten valtioneuvoston suositus isojen tapahtumien perumisesta. Alkoi melkoinen härdelli, kun tilaisuuksia ja tapahtumia peruttiin, matkoista luovuttiin ja terveyden puolesta alettiin huolestua toisella tavalla kuin aikaisemmin.

Viime viikonloppuun sisältyi myös tietoa Keski-Pohjanmaan alueen ensimmäisestä todetusta koronavirustartunnasta. Tämän jälkeen jokaista sairastunutta ei enää lasketa eikä pystytäkään laskemaan.

Pietarsaarelaisen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan valtioneuvoston on määrä päättää valmiuslakiin perustuvista asetuksista tiistaina ja viedä ne heti eduskuntaan. Rajoitustoimet voivat tulla voimaan heti, kun eduskunta on hyväksynyt ne enemmistöpäätöksellä. Oppositiossa kannustettiin valmiuslakiin jo viime viikolla, joten enemmistöpäätöksen syntyminen on siksikin selvää.

Valtioneuvoston päätös koulujen sulkemisesta saa aikaan vertaansa vailla olevat järjestelyt. Osa kunnista ehti jo ennen hallituksen linjausta tehdä omat ratkaisunsa koulujen aukipitämisestä tai sulkemisesta. Illansuussa tilanne muuttui monessa kunnassa täysin, kun alkoi valmistelu oman toiminnan sopeuttamisesta hallituksen päätökseen.

Koulujen sulkeminen on "vain" yksi asia muiden joukossa, mutta se on myös käytännössä äärimmäisen monimutkainen muutos perheiden elämässä. Varsinkin pikkukoululaisten kotonaolo on ongelmallista, jos vanhempi käy töissä tai tämän pitää tehdä kotona etätöitä. Miten kotiopetus järjestetään ja miten ne lapset, joille koulun turvalliset aikuiset ja ruoka ovat erityisen tärkeitä, pärjäävä poikkeusoloissa. Vaikeisiin kysymyksiin ei ole helppoja ratkaisuja.

Osa ihmisistä joutuu poikkeusoloissakin käymään töissä terveydenhuollossa tai monissa palveluammateissa. Toisten pitää rajoittaa elämäänsä ja pysytellä kotona. Moni ei ole edes tiennyt, miten suuria rajoituksia kansalaisten elämään voidaan määrätä.

Yritysten hätä on tällä hetkellä sanoinkuvaamaton. Suuri määrä tapahtumia on peruttu, ihmiset pysyvät kodeissaan ja monia menoja vältetään. Valtiovalta tekee töitä yrittäessään auttaa huolestuneita yrittäjiä. Konkurssiaalto, lomautukset ja irtisanomiset pitää pystyä estämään kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Tunnelma Suomessa on tällä hetkellä hämmentynyt ja huolestunut. Lähimmäisten auttamiselle ja välittämiselle on tilaa enemmän kuin pitkään aikaan, vaikka tapaamisia onkin rajoitettu. Kenenkään huolta ei saa vähätellä oli kysymys koronaviruksesta tai sen seurauksista.