Pietarsaarelainen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson rauhoittelee kansalaisia pysäyttävien koronavirusuutisten keskellä: "Tilanne on vakava, mutta me tulemme selviämään siitä"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hallitus totesi maanantaina yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valmiuslaki otetaan käyttöön, ja edessä on monenlaisia muutoksia yhteiskunnassa viruksen suitsimiseksi.

Pietarsaarelainen RKP:n puheenjohtaja ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson rauhoittelee kansalaisia paikoitellen kaaosta lähentelevän tunnelman keskellä.

– Tilanne on vakava, mutta me tulemme selviämään siitä. Yhdessä. Olemme monesti itsenäisyytemme aikana selvinneet vaikeista tilanteista ja tulemme selviämään myös nyt. Nyt meidän on pidettävä huolta toisistamme ja osoitettava myötätuntoa, Henriksson sanoo tiedotteessa.

– Haluan painottaa, että teemme tämän suojellaksemme ikäihmisiä ja muita riskiryhmiin kuuluvia. Haluamme varmistaa, että yhteiskunta pystyy taistelemaan koronavirusta vastaan parhaalla mahdollisella tavalla, hän jatkaa.

Terveyshuolet lienevät kaikilla ihmisillä päällimmäisenä mielessä. Negatiiviset talousvaikutukset ovat toissijainen, joskin oleellinen murhe.

– Monet yrittäjät ovat joutuneet tilanteen takia ongelmiin, mutta heitä ei tulla jättämään yksin. Hallitus valmistelee parhaillaan lisätalousarviota helpottamaan yrittäjien ahdinkoa. Sen lisäksi valtiovarainministeriö valmistelee viiden miljardin euron pakettia talouden ja työpaikkojen turvaamiseksi, Henriksson kertoo.