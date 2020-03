Elinkeinoministeri Mika Lintilä ohjeistaa pieniä yrityksiä, joihin poikkeusolot vaikuttavat pikimmiten: "Aivan ensimmäinen toimenpide on ottaa yhteyttä omaan pankkiin"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä kehottaa yrittäjää olemaan yhteydessä ensisijaisesti omaan pankkiinsa, jos poikkeuksellinen tilanne aiheuttaa talousvaikeuksia omassa yrityksessä.

– Tapasin eilen kaikkien suurten liikepankkien toimitusjohtajat, ja he suhtautuivat poikkeusolojen vaatimiin toimenpiteisiin myötämielisesti. He puolestaan huolehtivat siitä, että pankkien konttoreissa on riittävät resurssit tarttua näihin asioihin ripeästi, Keskipohjanmaan tavoittama elinkeinoministeri kertoo.

Pankeilla on valmius keskustella esimerkiksi lyhennysvapaista ja maksuaikajoustoista. Valtioneuvosto taas pyrkii rakentamaan joustavan rahoitusjärjestelmän nopealla aikataululla pankkien ja rahoituslaitosten kanssa.

– Perjantain lisätalousarviossa tulemme esittämään ELY-keskuksille 50 miljoonan euron lisärahaa, jonka ne voivat jakaa suorina yritystukina. Ei siis lainoina vaan suorina tukina. Lisäksi Business Finlandin, joka tukee ensisijaisesti pk-yrityksiä, rahoitusta kasvatetaan paketissa 30 miljoonalla eurolla.

Samalla myös Finnvera on valmis tarvittaessa kaksinkertaistamaan pk-yritysten kotimaan rahoituksen nykyisestä 2 miljardista eurosta 4,2 miljardiin euroon.

– Finnvera laajentaa pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronan aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Alle 150 000 euron päätöksiä voidaan tehdä muutaman päivän sisällä, isommissa menee viikosta viikkoihin.

Koronan aiheuttamat seuraukset näkyvät ehkä konkreettisimmin matkailu-, ravintola- ja palvelusektoreilla sekä luovilla aloilla. Lintilä kantaa erityisesti huolta pienten yritysten selviämisestä poikkeusoloissa.

– Koronan takia koko maassa vallitsevat poikkeusolot potkaisevat ensimmäisenä hyvin pieniin yrityksiin, joilla ei kenties ole taitoa lähteä etsimään sitä olennaista tietoa. Korostan siis, että aivan ensimmäinen toimenpide on ottaa yhteyttä omaan pankkiin, Lintilä sanoo.