Kalajoen kaupunginhallitus äänesti hyvinvointipalvelujen toimintojen uudelleen organisoimisesta: Paras vaihtoehto on jakaa ne erikseen sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sivistyspalveluihin, joilla kummallakin on omat lautakunnat

Kalajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.12.2019 päättänyt, että hyvinvointipalvelujen osalta käynnistetään selvittely toimintojen organisoinnista ja mahdollisesta sivistyspalvelujen ja perusturvapalvelujen hallinnonalojen eriyttämisestä.

Maanantain kokouksessaan kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Vesa Hihnalan esityksen, jonka mukaan paras vaihtoehto hyvinvointipalvelujen toimintojen uudelleen organisoimiseksi on jakaa ne erikseen sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sivistyspalveluihin. Lautakuntien yhdistäminen ei ole vaihtoehto, vaan palveluilla olisi omat lautakunnat: perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 4–4, puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Vesa Hihnalan esitystä kannattivat Eija Pahkala, Jukka Rahja ja Riitta A. Tilus. Kaupunginjohtajan esitystä, jonka mukaan kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun hyvinvointipalveluiden toimintojen organisoinnista ja järjestää asiasta valtuuston iltakoulun, johon kutsutaan myös sivistys- ja perusturvalautakunnan jäsenet, kannattivat Mauno Rahkola, Sirkka Alho, Hanna Saari ja Timo Suni.

Vesa Hihnala perustelee esitystään sillä, että Kalajoki on suhteellisen pieni kunta, jossa kaikkien sektoreiden tulee kyetä joka tilanteessa hyvään vuorovaikutteiseen tekemiseen ja vuoropuheluun yli sektori- ja lautakuntarajojen. Kunnallinen demokratia toteutuu parhaiten kahden lautakunnan mallilla. Molempiin lautakuntiin voidaan valita asiantuntevat ja motivoituneet jäsenet, kuten tälläkin hetkellä on. Palvelujen johtaminen tulee kuitenkin erityttää, jotta molempien lautakuntien asiavalmisteluun ja johtamiseen on riittävästi aikaa.

- Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen yhdistämisellä ei ole saavutettu merkittäviä etuja. Palvelujen jakaminen ei ole myöskään taloudellisessa mielessä kalliimpi ratkaisu, jos eriyttäminen toteutetaan hyvin ja pääosin nykyisellä vakanssimäärällä. Palvelujen johtajat ja palvelualuejohtajat nimetään samalla periaatteella kuin nytkin oman työn ohella hoidettaviksi, Hihnala toteaa.