Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkosen mukaan Soiten alueella ei ole tiistaiaamuun mennessä tullut ilmi uusia koronavirustartuntoja. Viimeisimpien tietojen mukaan Soiten alueella on siis kaksi vahvistettua koronavirustartuntaa.

– Otettujen näytteiden kappalemäärää en edes tiedä tällä hetkellä, mutta luku tarkentunee keskiviikkoaamuksi. Tilanne on sikäli hankala, että meille tieto tulee tällä hetkellä jälkijunassa. Emme ole vieläkään saaneet laitteistoa, jolla voisimme saada testitulokset nopeammin, Rahkonen sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivujen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on vahvistettu yksi uusi tartuntatapaus. Vaasan sairaanhoitopiirissä on ilmennyt kaksi uutta tartuntaa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vahvistettuja tartuntoja on yhteensä 28, Vaasan sairaanhoitopiirissä neljä.

Keskussairaalassa on odotettu laitteistoa saapuvaksi jo yli viikon ajan, mutta laitetoimittajalla on toimitusvaikeuksia.

Rahkosen mukaan tilannetta helpottaa hieman kuitenkin se, että Pohjois-Pohjanmaalla Oulussa on jonkin verran saatu avattua kapasiteettia näytteiden analysointia varten.

– Se auttaa vähän meitäkin, mutta ei ratkaise ongelmaa Soiten alueella eikä Oulussakaan. Edelleen suurin osa näytteistä toimitetaan Turkuun.

Oman laitteiston saanti nopeuttaisi varmistuneiden tartuntojen hoitoa tuntuvasti. Tällä hetkellä näytteiden vastaukset saadaan puolen tai jopa kokonaisen vuorokauden viiveellä.

– Omalla laitteistolla viive olisi ehkä pari tuntia, Rahkonen arvioi.

Kiireet Soitessa ovat yltyneet viikonlopun aikana ja sen jälkeen tuntuvasti. Koronapuhelin ja hoitohenkilökunta ovat olleet kuormitettuna koko ajan.

– Tuntuu siltä, että huoli on herännyt enemmän, kun poikkeuslakikin on tulossa voimaan. Ihmiset ovat huolissaan siitä, mitä tulevat lait tarkoittavat. Nyt toivoisin ihmisiltä malttia, me yritämme vahvistaa puhelinpalveluja ja tehdään hoidontarpeen arviointeja niin hyvin kuin pystymme. Tiedostamme ruuhkan ja viiveet, Rahkonen sanoo.

Maanantaina Soite kertoi, että viime viikolla vahvistetun tartunnan saanut oli osallistunut Kpedun koulutukseen ja näin ollen on syntynyt pieni mahdollisuus sille, että muut koulutuksessa olleet olisivat altistuneet tartunnalle. Rahkosen mukaan koulutuksessa mukana olleista jotkut ovat olleet yhteydessä Soiteen.

– Mistään tartunnasta ei kuitenkaan ole tullut tietoa, hän korostaa.

Sen lisäksi, että Rahkonen toivoo ihmisiltä malttia, niin hän alleviivaa myös sitä, että mikäli ihminen on hyväkuntoinen, mutta hänellä on jotain oireilua, olisi pysyttävä ensisijaisesti kotona.

– Hirveän tärkeää on tiedostaa se, että jokaisen pitäisi kantaa vastuuta siitä, mitä itse voi tehdä esimerkiksi riskiryhmien eteen. Ei lähdetä liikkeelle, jos kunto on oireilusta huolimatta hyvä. Jos on tarpeen, otetaan virka-aikana yhteyttä.

Rahkonen myös kehottaa tutustumaan viranomaisten ohjeisiin ja suhtautumaan kriittisesti erilaisiin ohjeisiin, joita liikkuu esimerkiksi verkossa.

– On liikkeellä paljon väärääkin tietoa ja lähdekritiikki kannattaa muistaa kaikenlaisten neuvojen ja ohjeiden edessä. THL:n ja muiden julkisten organisaatioiden nettilinkkejä seuraamalla pysyy asioista ja ohjeista hyvin perillä.

//17.3. kello 14.28, 14.30 Täydennetty juttua tiedoilla Pohjois-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien tilanteesta.

//17.3. kello 15.36 Muokattu otsikkoa.

