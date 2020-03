Kalajoen kaupunginhallitus: Himangan Kaarnakodin tilanteeseen ei ole reagoitu riittävän nopeasti, myös asioiden valmistelu ollut osittain puutteellista esimerkiksi hoitajamitoituksen suhteen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli Himangan Kaarnakodin asiaa ja on erittäin huolestunut perusturvalautakunnan alaisen toiminnan valmistelun riittävyydestä. Hyvinvointipalvelujen johtaminen vaatii lisäresursseja ja näiden palvelujen johtamisen eriyttämistä ja selkeyttämistä.

Tarkastuslautakunta pyysi joulukuussa selvitystä onko ikäihmisten hyvä hoito toteutunut Kalajoen kaupungin strategian mukaisesti Himangan Kaarnakodissa vuoden 2019 aikana. Perusturvalautakunta on antanut selvityksen ja kaupunginhallitus toteaa tarkastuslautakunnalle, että vastaus on huolellisesti laadittu pohjautuen asiakirjoihin.

Kaupunginhallitus on huolestunut siitä, että kaikkia lautakunnan ja kaupunginhallituksen päätöksiä hyvinvointipalveluihin liittyen ei kaikilta osin ole noudatettu esillä olevan asian suhteen. Asioiden valmistelu on ollut osittain puutteellista esimerkiksi hoitajamitoituksen suhteen. Osastonhoitajan, sairaanhoitajien ja Mainingin muun henkilöstön huoleen potilasturvallisuudesta ja hyvästä hoidosta ja riittävästä hoitajamitoituksesta ei ole reagoitu ajoissa. Myöskään asiakkaiden asiakaspaikkoja ei olisi pitänyt irtisanoa viranhaltijoiden toimesta ennen kuin lautakunta on tehnyt asiasta päätöksen.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen Vesa Hihnalan esityksen voittaessa äänin 5–3. Kaupunginjohtaja esitti perusturvalautakunnan selvityksen lähettämistä sellaisenaan tarkistuslautakunnalle. Hihnalan esitystä kannattivat Riitta A. Tilus, Mauno Rahkola, Eija Pahkala ja Jukka Rahja. Kaupunginjohtajan esityksen puolella olivat Hanna Saari, Sirkka Alho ja Timo Suni.