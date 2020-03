Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Täältä pääset kurkistamaan ihan tavallisen kokkolalaisperheen arkeen. Miten arki suttaantuu kaikenmaailman valmiuslakien ja poikkeusaikojen pyörityksessä.

Perheeseen kuuluvat viisikymppinen toimittajaäiti, kultttuurialalla työskentelevä iskä sekä lukiossa opiskeleva tytärykkönen, yläkoululainen tytärkakkonen ja hännänhuippuna alakoululainen poika, kaksi aikuista poikaa ovat jo omiin koteihinsa muuttaneet.

Maanantaina 15.3.2020 maan pääministeri tuon poikkeuslain voimaan tulevaksi ilmoitti. Hallituksen linjaamia erilaisia toimenpiteitä on liki kaksikymmentä ja niitä kukin tykönään pyrkii soveltamaan parhaaksi katsomallaan tavalla.

Tiistaina on siirtymäaikaa ja keskiviikkona 17.3.2020 koulut sulkeutuvat suurelta osalta koululaisista kokonaan. Edelleen ekaluokkalaiset, kakkoset ja kolmoset jatkavat suurelta osin koulunkäyntiä, kuten myös eskarit.

Jo tiistaina keittiön pöytä alkoi täyttymään etätöissä ja etäopinnoissa täyttyvästä kamasta. Minna Mustonen

Tiistai 16.3.2020

Todelliseen poikkeustilanteeseen saa tuta, kun aletaan sorvaamaan viisihenkisen perheen arjen pyörittämistä kotoa käsin. Kuinka sovitella yhteen lukiolaisen, yläkoululaisen, alakoululaisen sekä yliopiston tohtorikoulutettavan opiskelut ja kotoakäsin opiskelevien yhtälöön täytyy sovitella myös etätöitään paiskivat toimittaja sekä kulttuurityöläinen.

Keittiön pöytä täyttyy kannettavista tietokoneista ja muista etäyhteyksissä tarvittavista härpäkkeistä.

Oppilaitosten ja koulujen kiinnilaitto askarruttaa ainakin alkumetreillä eniten.

Miten opiskelut sujuvat ja kuka osaa ohjeistaa? Opettajathan ovat edelleen työssä ja varmasti pedagogiikan ammattilaisina saavat tilanteen haltuun. Jossakin vaiheessa tilanne selkiytyy ja arki plompsahtaa omiin uomiinsa, mutta ennen kuin ollaan siinä pisteessä on vanhemmilla oltava vastauksia tarjottavana lapsilleen, edes haparoivia. Vastauksia siihen, että kyllä tästä selvitään, kun ainahan on selvitty. Vaikkei nyt ihan tällaisesta yhtälöstä kukaan ole selvinnyt, mutta kamalampiakin asioita maailmassa on tapahtunut.

Reput taitavat olla ihan virattomia. Minna Mustonen

Lukiolaista huolettaa ainakin se, kuinka tulee selviämään pitkän matematiikan ongelmista. Reaaliaineiden opiskelu etänä ei ainakaan alkuun hirvittävän huolestuttavalta tunnu, mutta miten selvitä itsekseen matematiikan kiemuroista. Koska nuorilla on kyky katsoa myös tulevaan, niin jo huolta ennättää nousta muun muassa ensi keväänä kohdalle tulevat ylioppilaskirjoitukset.

Entä kuinka pärjäävät nyt kirjoittavat ystävät, sillä ylioppilaskirjoituksia aikaistettiin jo aiemmin yhdellä viikolla ja se on hyvin suunnitellulle arjelle iso askel.

Yläkoululainen, kasiluokkalainen, rippikoulun kävijä sai myöskin jo tuta poikkeustilanteesta. Edelliselle viikonlopulle suunniteltu, rippikouluun liittyvä seurakunnan Kokkola-Gospel- tapahtuma ja siihen liittyvä gospelmessu peruttiin. Riparilta tuli ilmoitus, että ainakin toistaiseksi yhdeksällä leimalla kirkkokortissa läpäisee tänä vuonna riparin. (luultavasti tämäkin tilanne vielä muuttuu, sillä lähes kaikki seurakunnan tapahtumat on peruttu sittemmin.)

TET- paikat peruttiin kokonaan, eli työelämään tutustumisjakso olisi alkanut ensi viikolla, mutta ne ovat peruttuja kokonaan.

– Toisaalta, eihän sitä olisi oltu koulussa silloinkaan, että ei ainakaan tämän kuukauden aikana ihan hirveästi jää opiskeluissa jälkeen, lohduttautui järkevä kasiluokkalainen.

TET-jakson peruuntuminen harmitti, nimittäin paikallisessa Lidl-myymälässä olisi ollut todella mielenkiintoista työskennellä, olisi päässyt kurkistamaan kaupan arkeen.

Nuorimmaiselle saattaa tulla ihan yllätyksenä, että kotona koneella ei pelata, vaan tehdään ihan oikeasti koulutyötä. Minna Mustonen

Huitukainen alakoululainen nelosluokkalainen pojan viikari on ainakin näin poikkeustilanteen alussa iloinen siitä, että koulunkäynti siirtyy etäkouluksi tai kotikouluksi. Kotikouluhan kuulostaa synonyymiltä aikaistetulle kesälomalle.

– Pitääkö muka joka aamu herätä niin aikaisin, kuin normaalisti kouluun lähtiessä? No, voiko olla kenenkään kanssa ja voiko kaverit tulla meille? Sun tarttee äiti alkaa lukemaan Wilma-viestit opelta joka päivä, ohjeistaa jälkikasvu vanhempaansa.