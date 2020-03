Kokkolan Hermes julkisti Jere Härkälän valinnan edustusjoukkueen seuraavaksi päävalmentajaksi

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jääkiekon Mestiksessä pelaava Kokkolan Hermes julkisti tiistaina seuran uuden päävalmentajan nimen. Edustusjoukkueen päävalmentajana aloittaa porilainen Jere Härkälä, joka on tehnyt Hermeksen kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen. Optiovuodesta päätetään vuodenvaihteessa 2021.

Härkälä saapuu Hermekseen Porin Ässien organisaatiosta, jossa hän on koko uransa vaikuttanut. Toisen polven liigavalmentaja on pelaajauransa jälkeen valmentanut Ässien juniorijoukkueiden lisäksi myös seuran edustusjoukkueessa yhteensä neljänä liigakautena. Viimeiset neljä vuotta on pääosin kuluneet Ässien A-nuorten päävalmentajana. Päättyneellä kaudella Härkälä palkittiin nuorten SM-liigan parhaana valmentajana.

– Uutta valmentajaa ryhdyttiin etsimään jo talvella. Loppusuoralle pääsi kolme ehdokasta, josta valinta päätyi Härkälään. Hän sopi parhaiten viemään Hermestä tavoitteiden ja strategian mukaisesti eteenpäin, Hermeksen urheilujohtaja Pasi Tuukkanen kertoi.

Tuukkasen mukaan seuraavaksi ryhdytään kokoamaan valmennustiimiä. Ensisijaisesti haussa on Härkälän tiimiin kakkosvalmentaja ja maalivahtivalmentaja. Tehtävää päättyneellä kaudella hoitaneet Tuomas Vänttinen ja Aleksi Hilli ovat neuvotteluissa mukana.

Myös pelaajasopimusneuvottelut ovat meneillään. Hermeksellä ei ole yhtään suoraa sopimusta ensi kautta koskien. Seuralla on optio Heikki Harjun, Eetu Paasovaaran ja Vilho Heikkisen kanssa, mutta ratkaisua jatkosta ei ole vielä tehty.