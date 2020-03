Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Poikkeus muuttaa kotiin – Seuraa kuinka elämä etenee perheessä poikkeusoloissa

Sotien jälkeen ensimmäistä kertaa. Vuonna 2020 suomalaisen yhteiskunnan kestävyyttä koetellaan koronaviruksen aiheuttamalla poikkeustilalla, jonka käsittelyyn valmiuslaki antaa välineet. Koronaviruksen tulo on pakottanut maata eri asentoon ennennäkemättömällä tavalla vuosikymmeniin. Poikkeus kohdataan yhdessä, ja yhdessä siitä myös selvitään. Askel kerrallaan.

Monissa kouluissa tiistai oli pitkään aikaan viimeinen lähiopetuspäivä. Ovia laitettiin säppiin ihan käytännössäkin. Koulu ei mene kuitenkaan tauolle vaan opetus sekä läksyt järjestetään pääosin etänä.

Koululaisille, isoille ja pienille, koulun käymisen muuttuminen etäopetukseen on varmasti jännittävä ja ehkä pelottavakin. Tuttu kouluympäristö, kaverit ja opettajat eivät ole tuttuun tapaan lähellä. Tämän päivän koululaisilla on varmasti hyvät edellytykset käyttää ja sopeutua digitaalisiin oppimisympäristöihin kotonaan. Oppilaiden vanhemmilla on erilaiset mahdollisuudet ja edellytykset järjestää lastensa koulun käymistä kotona. Opettajat joutuvat myös uudenlaiseen tilanteeseen, mutta heidän ammattitaitoonsa pitää luottaa. Ylimääräistä kuormitusta etäkoulujen käynnistyessä varmasti tulee, ja kaikki ei toimi heti saumattomasti. Malttia ja kärsivällisyyttä siis tarvitaan kaikilta.

Kotien arki muuttuu suurelta osin poikkeuksellisessa tilanteessa. Asioita pitää järjestellä. Elämä täytyy saada kulkemaan, jos ei aivan sitä tuttua rataansa, niin ainakin kulkukelpoista rataansa. Epämukavuutta joudutaan sietämään, ja arkea miettimään uudelleen. Ihmisten sopeutumiskyky on kuitenkin paljon vahvemmalla tolalla kuin moni luuleekaan.

Keskipohjanmaa seuraa tiiviisti aikaansa ja uutisoi tuoreeltaan poikkeuksellisesta ajasta. Keskipohjanmaan verkossa ja printissä toimittaja Minna Mustonen kirjoittaa blogia "elämää poikkeusoloissa". Mustonen kirjoittaa esimerkiksi lapsiperheen uudesta arjesta, ottaa vastaan kysymyksiä ja hakee niihin vastauksia. Lue ja kommentoi.

