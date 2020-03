Koronaviruspotilaiden tehohoito keskitetään Kokkolaan, Soite varautuu tuplaamaan kapasiteetin – Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell: "Toivottavasti raskaan hoidon lisäystä ei tarvita"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaalla sosiaali-ja terveyspalvelut järjestävä Soite keskittää koronaviruspotilaidenkin kaiken tehohoidon Kokkolaan Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan.

– Koronan kohdalla toimitaan kuten muussa erikoissairaanhoidossa. Tehokkain hoito on keskitetty keskussairaalaan, johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell Soitesta kertoo.

Infektiolääkäri Marko Rahkonen Soitesta jatkaa, että keskussairaalassa on viisi tehohoitopaikkaa aikuisille ja yhtä monta tehohoitopaikkaa vastasyntyneille lapsille. Rahkosen mukaan keskussairaalan leikkaussaleista lisäksi neljä on mahdollista tarvittaessa muuttaa tehohoitopaikoiksi, jolloin keskussairaalan tehohoitovalmius nousee jopa kaksinkertaiseksi nykyiseen verrattuna eli noin 20 tehohoitopaikkaan.

– Tämä kaikki on varautumista hoidon mittavaan lisäykseen, jota toivottavasti ei tule, Dabnell kertoo.

Rahkosen mukaan olennaista tehohoidossa eivät kuitenkaan ole huonetilat ja laitteet vaan ammattitaitoinen ja tehohoitoon erikoistunut henkilökunta. Sitä erikoissairaanhoidon päivystävässä sairaalassa on jo nykyään.

– Tämän takia emme näe tarpeen perustaa tehohoitokapasiteettia maakunnan vuodeosastoille, meillä on kyllä paljon hengitysapukoneita ja -laitteita, mutta niistä ei ole apua ilman riittävästi koulutettua henkilökuntaa, Rahkonen korostaa.

Vielä muutamia vuosia sitten Pietarsaaren kaupungin Malmin sairaalassa olisi myös voitu tarjota tehohoitoa, koska sairaalassa tehtiin vaativiakin leikkauksia ja tuolloin hoidettiin myös hengityskonetta (respiraattoria) tarvitsevia potilaita. Nyt kun anestesiaa vaativaa leikkaustoimintaa ei ole, ei Malmin sairaalassa voida myöskään antaa tehohoitoa.

Johtava lääkäri ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston vt. terveysjohtaja Pia-Maria Sjöström kertoo, että jos neljän kunnan alueella tulee tarvetta tehohoitoon, potilas kuljetetaan ensisijaisesti Vaasan keskussairaalaan ja toissijaisesti Kokkolaan keskussairaalaan.

– Vähemmän sairaat potilaat voimme hoitaa Mariassa ja voimme myös eristää nämä infektiopotilaita niin, että he eivät voi tartuttaa muita potilaita tai henkilökuntaa, Sjöström kertoo.

Hänen mukaansa Pietarsaaressa tullaan pärjäämään. Suurin haaste kohdistuu tehostettuun palveluasumiseen, johon päästessään korona voi myös aiheuttaa sairauden leviämisen muihin asukkaisiin.

– Juuri tämän vuoksi vierailukielto on ehdoton ja myös henkilökunnalta edellytetään erityistä varovaisuutta, että he eivät tartuta asukkaita. Mitään hengitystieoireita ei saa olla, ja kotiin pitää jäädä karanteeniin, jos ulkomailla käynnistä on vähemmän kuin 14 vuorokautta, Sjöström kertoo.

Oulaskankaan sairaalassa ei tehohoitoa nykyisellään anneta, eikä sinne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajan Ilkka Luoman mukaan sitä myöskään tule koronavirustilanteen vuoksi. Sen sijaan Oulaskankaalla vahvistetaan koronaviruspotilaiden hoidon edellytyksiä kiireettömän hoidon osuutta supistamalla, joten siellä voidaan hoitaa sairaalahoitoa tarvitsevia, mutta ei kuitenkaan varsinaista tehohoitoa tarvitsevia potilaita. Varsinainen raskain hoito keskitetään jatkossakin Pohjois-Pohjanmaalla Ouluun.

Oulussa yliopistosairaalassa on nykyään 26 tehohoitopaikkaa, joista 8 on varautumissuunnitelmassa osoitettu koronaa sairastaville. Lisäksi sairaanhoitopiiri varautuu Luoman mukaan nostamaan tehohoitokapasiteetin Oys:ssä puolitoista-kaksinkertaiseksi nykyiseen kapasiteettiin nähden.

– Tähän on varauduttu vähentämällä hallitusti kiireetöntä leikkaushoitoa sekä polikliinistä erikoissairaanhoitoa ja kouluttamalla näin vapautuvaa henkilökuntaa käyttämään myös hengityskoneita ja muita teho-osastolla käytettäviä laitteita. Heillä on valmiiksi hyvä koulutus ja ammattitaito, mutta se tarvitsee päivitystä tehohoitoon, Luoma korostaa ja kertoo kaikessa varautumisessa tehdyn tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n kanssa.

– Tarkoituksenmukaista on siis lisätä koulutusta ja varmistaa henkilökunnan riittävyys. Tiloja ja laitteita meillä riittää, Luoma toteaa.

