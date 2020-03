Kaustisen ja Vetelin kirkoissa järjestettiin tiistai-iltana samaan aikanaan kriisihartaudet sunnuntaina tapahtuneen liikenneonnettomuuden takia.

Kaksi nuorta menehtyi ja yksi loukkaantui vakavasti varhain sunnuntaiaamuna kahden auton kolarissa Kaustisen ja Ullavan rajalla. Menehtyneet olivat Kaustiselta ja Vetelistä.

Koronavirustilanteen takia hartaudet jouduttiin pitää kirkoissa suljettujen ovien takana ja välittää seurakuntalaisille suorina nettilähetyksinä seurakuntien kotisivujen kautta.

Perhonjokilaakso oli paikalla videoimassa Kaustisen kirkossa, jossa suruhartauden piti kappalainen Kai Tikkakoski. Hartaus alkoi ja päättyi Maan korvessa kulkevi lapsosen tie -kappaleella.

– Rakkaat ystävät, olemme tilanteessa, jossa paljon on särkynyt, Tikkakoski aloitti hartauden.

– Tämä on järkyttänyt ennen muuta heidän (onnettomuuteen joutuneiden nuorten) läheisiä, mutta myös ystäviä ja seurakuntamme alueen ihmisiä. Olemme saaneet taakan, jonka kantaminen kysyy voimia.

– Meidän tulee kulkea nyt yhdessä, olla yhteisessä rukouksessa ja olla hengessä mukana lähiomaisten ahdistuksessa.

Kaustisella sytytettiin muistokynttilät Laiva jatkaa kulkuaan -kappaleen soidessa.

– Palavat kynttilät kertovat täällä kirkossa rukouksesta ja Herrasta Jeesuksesta. Hän on tullut valoksi kaikkein pimeimpäänkin pimeyteen. Te, joita murhe ja järkytys painavat maahan saakka, olette hänelle rakkaita. Ei hän teitä hylkää. Ei hän teitä jätä. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän parantaa ne, joilla on murtunut mieli, Tikkakoski totesi.