Koronavirustartuntojen havainnoinnissa on järkeä, vaikka absoluuttisia tartuntamääriä ei tiedä kukaan – Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen: "Kyllähän se tietysti kiinnostaa epidemian etenemisen kannalta"

Keskipohjanmaa on päivittänyt päivittäin koronavirustilannetta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Keskiviikkoaamupäivään mennessä Soiten alueella on varmistettu kaksi koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 28. Koko maan tartuntamäärä THL:n mukaan on 319 (tilanne tiistai 18.3. kello 10.30).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta arvioi viikonvaihteessa Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa, että koronavirukseen sairastuneita voi olla 20–30 kertaa enemmän kuin on näytteiden avulla todettu. Herääkin kysymys: kuinka mielekästä tai järkevää on enää selvittää tartuntamääriä?

– Erittäin hyvä kysymys. Meidän alueellamme tapausmäärät kuitenkin ovat todennäköisesti pienempiä kuin muilla alueilla. Yritämme kartoittaa tartuntoja, koska sillä on merkitystä epidemian etenemisen hidastamiseksi, kommentoi Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen on Rahkosen kanssa samoilla linjoilla.

– Kyllähän se (tartuntamäärä) tietysti kiinnostaa epidemian etenemisen kannalta. Tartuntamäärien havainnointi on järkevää ja palvelee suurta yleisöä sekä meitä ammattilaisia. Sen avulla näemme kokonaiskuvan.

– Tietenkin sitä mukaa, kun epidemia leviää, ei ole enää mahdollista kartoittaa tai pyrkiä katkomaan tartuntareittejä. Nyt ollaan niillä haminoilla, Korpelainen pohtii.

Näköpiirissä ei ole, että tartuntamäärien julkinen tilastointi loppuisi. THL:n verkkosivuille kootaan vastedeskin tiedot sairaanhoitopiireittäin.

Absoluuttisia tartuntamääriä sairaanhoitopiireissä saati Suomessa ei kukaan tiedä, vaikka mahdollisimman lähelle niitä tähdätäänkin. Syitä on monia.

– Osalla on ollut hyvin lieviäkin oireita. Ei välttämättä ole itse ajatellutkaan sairastuneensa koronavirukseen eikä ole huomannut hakeutua testeihin, Rahkonen otaksuu.

– Monia ylähengitystieoireita aiheuttavia viruksia on liikkeellä. Niiden oireet ovat samankaltaiset kuin koronaviruksen oireet. Erottaminen on vaikeaa, Korpelainen toteaa ja jatkaa toisesta näkökulmasta:

– Määriä on jossain määrin hankalaa arvioida, kun niin vähän pystytään testaamaan. Testauskapasiteetti on rajallinen kaikkialla Suomessa.

Tartuntatapauksia ilmenee päivä päivältä enemmän. On perusteltua olettaa, että epidemia saapuu ennemmin tai myöhemmin myös pohjalaismaakuntiin.

Rahkonen ja Korpelainen kuitenkin painottavat, että vielä merkkejä epidemian alkamisesta ei ole kummallakaan alueella. Kuten todettua, tartuntatapauksia näillä alueilla on suhteellisen vähän. Korpelainen lisää, että Pohjois-Pohjanmaalla yksikään koronavirustartunnan saanut ei ole sairaalahoidossa.

– Jos noudattaa ohjeita eli pyrkii välttämään väkijoukkoja ja pitää etäisyyttä muihin ihmisiin, riski sairastua koronavirukseen on edelleen pieni. Mitä enemmän on liikkeellä, riski kasvaa, Rahkonen arvioi tämänhetkistä tilannetta.