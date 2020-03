Pia Räihälän kolumni: "Ihmisen pitää muistaa suojata myös mieltään tällaisena aikana"

Julkaisenko, vai enkö julkaise. Sormi pysähtyy kännykän näytöllä. Some-kanaviini on lähdössä kuva viimeisimmästä käsityötekeleestäni, viime viikolla värkätystä neulehameesta. Onhan se muutenkin vähän hassua jakaa tämmöisiä, mutta että nyt – keskellä koronapaniikkia? Ihmisten arkielämä on mullistunut perusteellisesti, ja pelkäämme niin läheistemme kuin ehkä omankin henkemme puolesta.

Ja sitten yksi jakaa kuvan hameesta.

No, kuten kaverini Instagramissa ja Facebookissa tietävät, jaoin kuitenkin.

Toimittaja elää uutisvirrassa kaiket päivät, mikä on kriisitilanteessa varsin armotonta. Viime päivinä se on tarkoittanut jatkuvaa koronauutisten seuraamista.

Vapaa-ajalla selailen sitten sosiaalista mediaa vähän vastahakoisesti, koska sielläkin on koko ajan jaossa toinen toistaan huolestuttavampia koronauutisia. Kuitenkin haluaisin tietää, mitä tutuille tämän kriisin keskellä kuuluu – ja siinä some on nyt korvaamaton apu, kun koetamme fyysisesti pitää toisiimme etäisyyttä.

Itse ilahdun niistä some-päivityksistä, joissa näkyy välähdyksiä tavallisesta elämästä. Joku istuttaa siemeniä kesää varten, toinen ihailee joutsenia tai kaunista auringonlaskua. Ilahdun myös hyvästä huumorista kaiken synkkyyden keskellä. Käsityöläinen on jakanut kuvan isoäidinneliöillä vuoratusta kodista ja kysyy, näyttääkö meillä kaikilla kesään mennessä tältä. Pianistituttava jakoi koronakäyrää noudattavan kuvan siitä, miten muusikko voi pitää karanteenin aikaisen kotiharjoittelunsa naapureiden sietokyvyn rajoissa.

Ihmisen pitää muistaa suojata myös mieltään tällaisena aikana. Pitää välillä sulkea ajatukset huolilta ja lähteä ulos kevätaurinkoiseen luontoon, missä kaikki on taas heräämässä elämään. Me pikkukaupunkien ja maaseudun asukkaat olemme onnekkaita, kun luonto on niin lähellä ettei sinne tarvitse asiasta tehden matkustaa.

Pitää nauraa pihalla kisaileville oraville ja häntäänsä jahtaavalle lemmikille, jotka eivät maailman murheista mitään tiedä. Pitää nauttia kaikesta siitä, mitä edelleen pystyy tekemään. Katsoa hömppäohjelmia, lukea mieltä ilahduttavia kirjoja, tehdä käsitöitä tai koota vaikka palapeliä.

Olen tullut siihen tulokseen, ettei haittaa yhtään, jos näitä hetkiä jakaa myös kanssaihmisille. Muistuttaa, että elämässä on edelleen myös iloa.